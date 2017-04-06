Кажется, этот тот самый "черный лебедь", который всегда прилетает неожиданно. На этот раз - неожиданно для Кремля и его дипломатов. После химической атаки города Хан Шайхун в Идлибе, одной из северных провинций Сирии, стало ясно: Башар Асад не собирается спрашивать у Москвы разрешения на применение боевых отравляющих веществ. Тех самых, от которых он якобы избавился в 2013 году под наблюдением России и США. Получается, все это время сирийский диктатор лгал и скрывал часть своего химического арсенала. То, что официальная Россия покрывает его с помощью неправдоподобных, неуклюжих объяснений, лишь усугубляет ситуацию.

Удар по репутации

Даже если представить себе, что ВВС Сирии действительно нанесли удар по складу химоружия, который принадлежит оппозиции, как утверждал представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, то возникает вопрос: какой безумец мог отдать приказ на бомбардировку такого склада, которая, очевидно, должна была привести к чудовищным последствиям?

Российской версии событий никто и не поверил. Мир убежден (и это показали дебаты в Совете Безопасности ООН), что людей в Хан Шайхуне убил режим Асада. Последствия этого могут оказаться совершенно неожиданными для Кремля.

Вне зависимости от соображений морали, политической репутации российского руководства и лично президента Путина нанесен удар. Если они знали о наличии у Асада химоружия, но молчали, то тогда можно ли доверять Кремлю, как серьезному партнеру в сирийском урегулировании? Если же Асад обманывал Москву, складируя запрещенные боеприпасы без ее ведома, то тогда получается, что он в грош не ставит главного своего союзника и Кремль не имеет на Дамаск никакого влияния.





Что еще важнее для Кремля, Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с королем Иордании Абдаллой, что "пересмотрел" свое отношение к режиму Асада и сирийской войне. Его представитель в ООН Никки Хэйли пригрозила, что Америка будет действовать самостоятельно, если ООН не примет решительных мер в отношении сирийского режима. Едва ли Хэйли сделала такое заявление, не согласовав его с Белым домом. Госсекретарь Рекс Тиллерсон, которого в ближайшее время ожидают в Москве, сказал, что России и Ирану пора пересмотреть отношение к режиму Асада.

Все эти заявления сделаны всего лишь через несколько дней после того, как тот же Тиллерсон и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщили общественности: смещение Асада больше не является целью Америки. Те слова прозвучали музыкой для ушей российских руководителей, которые уже шесть лет борются за спасение сирийского режима. Радость в Москве продолжалась недолго.

Обретенный Восток

Это как раз тот случай, когда не знаешь, что хуже - действительно ли эмоциональный американский президент проникся скорбью и гневом, посмотрев на кадры из Хан Шайхуна, или только использовал произошедшее как повод для хитрой дипломатической игры. Как бы то ни было, Россия оказывается в положении ожидающего. Потому что Трамп в своем фирменном стиле отказался сообщить, какие ответные действия предпримут США. Зато мы знаем, что он (на мой взгляд, справедливо) считает своего предшественника Обаму слабаком, который "потерял" Ближний Восток.

Любая американская военная акция против Асада (например, уничтожение основных военных аэродромов) будет с восторгом воспринята американскими союзниками на Ближнем Востоке (Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией) и скептически настроенными в отношении новой администрации сотрудниками Госдепа (которые даже писали коллективные письма Обаме с просьбой вмешаться в сирийский конфликт). Также оно хотя бы на некоторое время поставит в тупик демократов в Конгрессе и либеральные СМИ, критикующие Трампа за небрежение правами человека и другими гуманитарными проблемами внешней политики.

Кстати, о союзниках. Два больших друга Москвы и лично президента Путина побывали в последнее время в Вашингтоне - президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси и уже упомянутый король Иордании Абдалла. При Обаме и Керри им особенно нечего было делать в Белом доме, где от ближневосточных дел старались держаться подальше. Это толкало их навстречу Кремлю.

Сегодня картина меняется. Вдохновленные жесткой антитеррористической риторикой Трампа, региональные лидеры с надеждой смотрят на Белый дом. Америка всегда была незаменимой на Ближнем Востоке, и президент Трамп, похоже, начинает это понимать.

Кто с кем танцует?

Возвращение США в регион, если оно состоится, оставит для Москвы два выхода: либо подстраиваться под политику Вашингтона и согласиться с тем, что она не может претендовать там на ведущую роль. Либо вступить в противостояние с США с непредсказуемыми последствиями.

Например, из-за главного союзника Москвы в регионе - Тегерана. Режим мулл считают в США главной ближневосточной угрозой, и именно иранский вопрос может оказаться решающим для определения будущих отношений России и Америки.

Но, похоже, все это совершенно не волнует ни Кремль, ни Смоленскую площадь. Там почему-то возобладало мнение, что издевательские выпады в адрес западных партнеров в стиле Comedy Club - это как раз то, что нужно в нынешней обстановке. Комментируя слова Рекса Тиллерсона о том, танго с Россией танцевать можно, но с Лавровым тот это делать не собирается, глава российского МИД "пошутил": "Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать". Думаю, что госсекретарь США оценит юмор по достоинству и сделает свои выводы. Полагаю, не те, которые ожидают в Москве.

Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW.

