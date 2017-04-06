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В Европарламенте завершились дебаты по вопросу безвизового режима для Украины
08:02 06.04.2017 |
В Европейском парламенте завершились дебаты по вопросу предоставления Украине безвизового режима, в четверг евродепутаты проведут соответствующее голосование.
Большинство депутатов выступили за предоставление Украине безвизового режима, указав на то, что Украина выполнила все поставленные условия.
Михаэль Галлер, депутат Европарламента от Германии, член Комитета по иностранным делам, заявил, что в Украине произошли не только технические, но и политические изменения. Он отметил, что хотя реформы и воплощаются медленно, стоит учитывать боевые действия на востоке страны.
"Безвизовый режим для Украины - это не подарок, а результат борьбы украинцев с коррупцией и реформ, осуществленных в условиях войны", - заявил евродепутат от Польши Михал Бони.
В то же время евродепутаты раскритиковали введение обязательного декларирования доходов для членов НГО.
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