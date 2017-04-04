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США поиздевались над Путиным. Канада открыла Украине "черный ход" в НАТО
16:50 04.04.2017 |
Оборонное соглашение между Оттавой и Киевом не могло быть подписано без соответствующей отмашки из Вашингтона.
Подписание Украиной договора об оборонном сотрудничестве с Канадой еще год и даже полгода назад могло бы насмешить Владимира Путина, но уже не сегодня. Ведь в отношении Вашингтона Кремль рассчитывал на размен - уступку по Украине в обмен на уступку по Сирии. Но американцы сделали нечто совершенно обратное.
Белый дом смягчил позицию по Сирии, отказавшись от такого приоритета, как свержение Башара Асада, но максимально (пусть и формально риторически) ужесточил позицию именно по Украине.
И устами кого - считавшегося в Кремле чуть ли не «своим» госсекретаря Рекса Тиллерсона, который с российской точки зрения был «просто обязан» поставить интересы своей корпорации выше интересов американского правительства. Не говоря уже о том, что Тиллерсон пытается пока править Госдепом чуть ли не самолично и поэтому представлялся легкой жертвой для набивших руку на подобных, тонущих в неоднозначности и рассчитанных на наивность «недалеких англосаксов», ловушек со стороны россиян.
Но вот чуть ли не в день теракта в Санкт-Петербурге (почти несомненно инспирированного самой же российской охранкой) из-за океана нанесен очередной удар. По крайней мере, именно так - если не поступит приказ игнорировать событие - будет интерпретироваться подписание украинско-канадского договора о сотрудничестве в сфере обороны. Те или иные официозные пассажи публичной части соглашения не должны вводить общественность в заблуждение - историчность произошедшего просто бросается в глаза: ведь даже не маломощный с военной точки зрения сосед Польша, а именно Канада, второй неевропейский член НАТО, граничащий с РФ в Арктике, решилась подписать с Украиной подобный договор.
Разговоры об этом шли довольно давно, но показательно, что не при консервативном правительстве Стивена Харпера, а именно при либеральном кабинете Джастина Трюдо, которого пытались и наши, и иностранные ультраправые как-то уличить в «умеренности», это соглашение увидело наконец-то свет. За ним, на самом деле, стоит длинная история переговоров и «притирки» украинских и канадских военных в ходе множества учений и терпеливой работы инструкторов. Но разве можно считать случайностями как предварительное доведение до ума соглашения о свободной торговле товарами, так и официальное объявление о строительстве в канадской Новой Скотии («Новой Шотландии») космодрома, рассчитанного на украинскую ракетную программу?
Именно после Революции достоинства сотрудничество Оттавы и Киева приобрело наконец содержательный, системный и долгосрочный характер.
Ключевую роль, разумеется, сыграла в этом украинская диаспора в Канаде, чьи представители с некоторых пор заняли в федеральном правительстве наиболее значимые посты (и речь не только о министре иностранных дел Христе Фриланд, но львиная доля национальной благодарности, безусловно, адресуется именно ей).
Однако стоит еще раз подчеркнуть - за оборонным соглашением остается в исторической дали кропотливая работа дипломатов, военных и публичных лоббистов, поскольку канадскому избирателю придется объяснять, зачем благостная и процветающая Канада, у которой гораздо больше головной боли вызывает противоречивая позиция Дональда Трампа по НАФТА, «встревает» в конфликтную ситуацию в Восточной Европе. Зачем периодически углубляет и обостряет политику антироссийских санкций, притом что как минимум последние 20 лет российский бизнес (правда, не такой уж «пропутинский») расходовал немалые средства на отмывание своего имиджа и сколько-нибудь заметное присутствие в Канаде. Но вот как-то все это не помогло - ни при Харпере, ни сегодня при Трюдо.
Может быть, слишком уж много усилий российские спецслужбы потратили на американские президентские выборы? Не обратили внимание на «какую-то там Канаду», в портах которой сохраняют право находиться американские корабли, несущие ядерные боеголовки, - равно как и на канадских авиабазах и в воздушном пространстве Канады разрешено присутствие союзных бомбардировщиков с ядерными ракетами? Впрочем, Путину, официально говоря, якобы «прошляпившему» теракты в метро родного города - это теперь простительно...
Довольно-таки очевидно, что оборонное соглашение между Оттавой и Киевом не могло быть подписано без соответствующей отмашки из Вашингтона - вопрос лишь в том, когда именно она была дана, еще при Обаме или уже при Трампе, а может быть, и особой разницы-то нет?
Другое дело, что все последние три года российский внешнеполитический бомонд через губу с сарказмом отметал любые реальные, а не декларативные шаги западных государств в сфере системной военной помощи Украине посредством соглашений любой степени официальности. Ну что же, 3 апреля 2017 г. такой шаг был, наконец, сделан.
Причем под судорожное распространение очередных фейков (видимо, их дистрибьюторы не были заранее предупреждены о том, что упор будет сделан на «исламистов», теракты и Петербург) про разгрузку французами (?!) в одесском порту ядерных боеголовок, которые затем должны быть отправлены в зону АТО...
В частности, и поэтому не раз откладывавшееся подписание украинско-канадского оборонного договора выглядит как крупный, неприятный и крайне несвоевременный сюрприз для Москвы - ведь лишь на днях закончился «Арктический форум», где Путин и Медведев изображали полную уверенность в собственных силах и готовность пережить внутреннее и международное лихолетье. И вдруг такой удар наотмашь именно с «арктического» фронта.
Конечно, оборонный договор не означает, что завтра на востоке Украины высадится канадский спецназ - но ведь этого от Канады, ясное дело, никто и не требует. Этот договор как минимум предвосхитил любые шаги Вашингтона по направлению к присвоению Украине статуса «союзника вне НАТО», да и нужен ли Киеву теперь такой статус? Ныне это была бы явная дипломатическая тавтология, не правда ли? Мало кто сомневается в том, что в военно-политическом смысле США всегда стояли и будут стоять за Канадой. Данное соглашение в любом случае радикально облегчает правовую и любую иную сторону прямых поставок Украине оружия и другой адекватной помощи, что ранее усложнялось внутренними американскими перипетиями и тяжелым процессом согласования подобных решений на уровне Североатлантического альянса.
Также можно сказать, что впервые с дней ставшего печально известным Будапештского меморандума, Хартии Украина-НАТО и разочаровывающего Бухарестского саммита НАТО Киев получил в руки настоящий стратегический инструмент в военно-политической сфере, позволяющий преодолеть депрессивное чувство одиночества перед лицом наглой, бросающей вызов постсоветскому миропорядку внешней агрессии. А это - само по себе - очень многого стоит.
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