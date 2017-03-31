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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банки стали крупнейшими управляющими недвижимостью в Украине

 Александра Некращук, Кристина Болотова, ЛIГАБiзнесIнформ

Кризисы 2008-2009 и 2014-2015 гг. превратили украинские банки в супермаркеты активов. Отказ платить по долгам и уход заемщиков в банкротства вынуждает банкиров брать на свои балансы залоговое имущество и самостоятельно заниматься его реализацией. Самый дорогостоящий и проблемный тип актива - недвижимость. Точной статистики объектов, принятых на балансы банков, нет. Но, по оценкам трех руководителей управляющих компаний по недвижимости, речь может идти о более чем 1 000 зданиях и помещениях во всех регионах страны.

"Банки стали крупнейшими управляющими недвижимостью в стране", - констатирует заместитель директора по развитию девелоперской компании Стокман Сергей Овчинников. Освоение банкирами непрофильной деятельности - вынужденная мера. Но найти покупателей недвижимости, прежде всего, коммерческой, сегодня не так легко. Как банки выходят из ситуации?

Добровольная сдача

Доля просроченных кредитов, выданных под залог коммерческой недвижимости, с 2014 года увеличилась. "Это связано в первую очередь с девальвацией национальной валюты, поскольку большинство таких кредитов было выдано в иностранной валюте, а арендные ставки, в основном, привязаны к гривне. Во-вторых - снижение покупательской способности и деловой активности в связи с боевыми действиями на востоке Украины", - говорит начальник отдела сопровождения и урегулирования кредитов среднего и малого бизнеса ОТП Банка Юрий Титов.

В 2014-2015 годах многие ритейлеры действительно потребовали от арендодателей снизить ставки примерно на 30-40% из-за падения продаж. Это ухудшило положение дел собственников коммерческой недвижимости. "За период 2014-2016 годов доля просроченных кредитов, выданных под коммерческую недвижимость, составила около 40% от общей доли таких займов", - говорит Титов. В результате львиную долю залоговой недвижимости банкирам пришлось забрать, чтобы компенсировать собственные убытки.

Самые большие залоги сегодня принадлежат Альфа-банку (совместно с Укрсоцбанком), Райффайзен Банку Аваль и Ощадбанку, рассказывает Овчинников. "В настоящий момент у нашего банка более 400 объектов недвижимости на общую сумму более $150 млн", - подтверждает директор центра управления недвижимостью Укрсоцбанка Ирина Скороходова. Таким количеством объектов не может похвастаться ни один украинский девелопер либо компания по управлению активами.

В других банках также не скрывают, что принимают на свои балансы активы проблемных заемщиков. "У нас есть земельные участки в Киеве, административное здание на бульваре Лепсе, спортивно-оздоровительный комплекс в Буче, производственная недвижимость в городах Светловодске и Славянске", - рассказывает замдиректора департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка Ольга Билай.

"На балансе банка находится много недвижимости и земельных участков, которые мы получили в результате погашения проблемных активов. Оценочная стоимость этих объектов - 1,8 млрд гривен. Сейчас мы выставляем их на торги", - говорит глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. Начальник управления по работе с проблемными активами банка Кредит-Днепр Петр Кравченя добавляет, что сегодня заемщики, учитывая бесперспективность ситуации, довольно часто передают недвижимость на баланс банка добровольно.

Основная масса объектов, которые находятся в собственности украинских банков - неликвиды, признает директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова. Привлекательных объектов мало, хотя они все же есть. Например, в собственность Альфа-банка перешел торговый центр Sky Park в центре Винницы, офисный центр Horizon Park, ВТБ получил контроль над ТЦ Магелан, Ощадбанк - крупнейшим черновицким ТЦ Бояновка, Пивденный - сетью ТЦ Аркадия.

Ненужные метры

Что банкиры делают со всеми этими активами? В большинстве случаев финучреждения создают специализированные подразделения, которые занимаются их управлением и продажей. Для заключения сделок приходится также вкладываться в маркетинг объектов. "Мы используем баннеры на объектах, интернет-рекламу и брокеров, а продаем активы посредством электронных аукционов. Покупателям это удобно, а нам выгодно - стартовая цена иногда поднимается в два раза", - поясняет Ирина Скороходова.

Продать залоговое помещение, офисный или торговый центр, тем не менее, очень сложно из-за отсутствия спроса. "Некоторые объекты выходили на продажу несколько раз в течение последнего года - полтора и до сих пор не нашли своего покупателя. Все торги проводятся открыто на электронных площадках Электронные торги Украины и СЕТАМ", - рассказывает Ольга Билай.

Иностранные инвесторы не рискуют заходить в Украину, а украинские готовы приобретать объекты только по очень низким ценам. Сергей Овчинников говорит, что сумма равна размеру арендной платы за пять-шесть лет. "Собственники объекта выставляют цену вдвое выше", - уточняет он.

Большинство покупателей готовы рассматривать объекты не далее 30 км от Киева, максимум - в крупных областных центрах, утверждает Ольга Билай. Дополнительную неопределенность и отложенный спрос инвесторов создают военные действия на востоке Украины. Поэтому на продажу объектов у банкиров, как правило, уходит от 6 месяцев до двух лет.

"Инвесторы скрупулезно оценивают активы, выбирают наилучшее предложение, долго принимают решение, поэтому сроки заключения сделок составляют в целом около года и более. Даже если собственник пытается продать объект по цене ниже рыночной, к примеру, с дисконтом 20%, закрыть сделку все равно будет очень проблематично", - подтверждает Александр Носаченко, управляющий директор Colliers International (Украина).

В результате банкиры длительное время вынуждены самостоятельно управлять объектами недвижимости. По словам Носаченко, на это есть несколько причин, помимо слабого спроса покупателей. Во-первых, продажа залогового имущества имеет множество нюансов юридического и технического характера. Во-вторых, банки не очень то хотят доверять свои активы управляющим компаниям и к тому же платить им. В ближайшие несколько лет ситуация существенно не изменится - банкам придется осваивать профессию управляющих недвижимостью.

 

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