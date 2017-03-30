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Топливно-энергетический комплекс
Главу Евросовета Туска в Польше хотят привлечь к ответственности
17:30 30.03.2017 |
Ярослав Качиньский, лидер правящей в Польше национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗиС), несколько месяцев подряд твердил: если председатель Европейского совета, либерал Дональд Туск останется на своем посту на второй срок, то у Евросоюза возникнут большие проблемы. Польские СМИ уже месяцами предупреждали о возможном обострении противостояния между обоими политиками.
Однако заявления Качиньского не подействовали на Брюссель, и 9 марта Туска, который с 2007 по 2014 годы возглавлял польское правительство, переизбрали председателем Евросовета. Его кандидатуру поддержали 27 из 28 глав государств и правительств стран ЕС, против выступила лишь премьер-министр Польши Беата Шидло.
В Варшаве переизбрание Туска резко раскритиковали. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский выразил сомнение в легитимности голосования. На его взгляд, можно даже говорить о его фальсификации, поскольку у глав государств и правительств спросили, кто против кандидатуры Дональда Туска, но не поинтересовались, кто "за", а кто воздержался. Другие представители польского правительства, впрочем, отмежевались от высказываний главы МИДа.
Туск - государственный изменник?
Намного большую опасность для Туска представляет другое событие: в середине марта министр обороны Польши Антоний Мачеревич обратился в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить действия Туска после крушения самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском весной 2010 года. Мачеревич обвиняет Туска в предательстве национальных интересов: по местным законам это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
В частности, Мачеревич утверждает, что правительство Туска допустило серьезные ошибки в ходе расследования авиакатастрофы и пошло на уступки Москве. Как отметил в своем заявлении глава Минобороны, Туск "не выполнил своих обязательств" и фактически передал расследование причин катастрофы российской стороне.
К тому же бывший премьер приложил недостаточно усилий, чтобы обеспечить возвращение обломков самолета и "черных ящиков" из России в Польшу, утверждает Мачеревич. Хотя тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев обещал это сделать до 2011 года, обломки и бортовые самописцы все еще находятся в России.
Сотрудничество с ФСБ и финансовая пирамида
В то же время экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк уже назвал обвинения Антония Мачеревича политически мотивированными. Сформированная ранее Мачеревичем комиссия по расследованию катастрофы под Смоленском, дискредитировала себя и "ничего не установила", подчеркнул Семоняк.
Впрочем, обращение Мачеревича в Генпрокуратуру - далеко не единственная проблема, с которой в ближайшее время может столкнуться дома Дональд Туск. Варшавская прокуратура также вызвала его на допрос в качестве свидетеля по делу бывшего руководства польских спецслужб, принявших решение сотрудничать с российской ФСБ в бытность Туска премьером Польши. Однако в назначенный день - 15 марта - Туск в прокуратуру не явился. Он объяснил это тем, что должен был участвовать в важных мероприятиях в качестве главы Евросовета.
Кроме того, сын Дональда Туска Михал проходит свидетелем по делу об афере Amber Gold, для расследования которой созвана парламентская комиссия. Речь идет о польской компании Amber Gold, которая инвестировала средства в драгоценные металлы, а в 2010 году приобрела авиакомпанию OLT Express, в которой короткое время работал сын Туска. Amber Gold оказалась финансовой пирамидой и в 2012 году объявила себя банкротом.
Впереди - борьба за президентское кресло?
Между тем в польских СМИ уже появились спекуляции о том, будет ли Варшава после предъявления Туску официального обвинения добиваться европейского ордера на его арест. Ведь другие страны ЕС не обязаны выдавать Туска Польше, а как свидетель по другим делам он может давать показания и по видеосвязи.
В то же время очевидно, что в случае принятия Варшавой подобных мер глава Евросовета вряд ли сможет свободно ездить на родину. Кроме того, подобные шаги могут подорвать авторитет ЕС. В самом начале, когда ЗиС только вернулась к власти, Дональд Туск, похоже, недооценивал атаки национал-консерваторов. Теперь же ему впору серьезно обеспокоиться - как за себя, так и за сына.
Но кульминация противостояния еще впереди: по всей видимости, это произойдет не позднее, чем на президентских выборах в 2020 году. Ожидается, что Туск станет ведущим кандидатом от либеральной оппозиции. До тех пор, пишет журнал Newsweek Polska, на ситуацию в стране будут влиять два противоположных процесса: "Динамика дискредитации правительства и динамика установления в стране авторитарного режима".
Как признает издание, столкновение этих процессов неизбежно, "но невозможно предугадать, когда именно оно произойдет и к каким последствиям приведет. А главной загадкой остается то, как в этом случае себя поведут граждане Польши".
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