Сергей Шевцов, ЛIГАБiзнесIнформ

В 2014-2016 гг. пятая часть рынка - 84 компании - прекратили свою страховую деятельность. 43 из них покинули рынок только за три квартала 2016 года.

Страховые компании в Украине привыкли работать в крайне либеральных условиях с минимумом надзора и регулирования. Это одна из причин, почему они не смогли пережить второй экономический кризис, разразившийся после событий в Крыму и Донбассе. Даже сравнительно небольшое ужесточение требований регулятора - Нацкомиссии по финансовым услугам - вынудило многих страховщиков сильно сократить горизонты своей деятельности.

"В начале 2015 года активы страховых компаний составляли 70 млрд гривен. Их качество всегда вызывало сомнение, они во многих случаях были, по сути, мусорными. Мы повысили требования к качеству таких активов с точки зрения диверсификации. На конец сентября 2016 года активы страховщиков составляли уже 54 млрд" - говорит член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

Требования, о которых говорит Залетов, прописаны в положении Нацкомифинуслуг "Об обязательных критериях и нормативах достаточности, диверсификации и качества активов страховщика". Новые правила действуют с 12 мая прошлого года. Они ограничили возможности СК в размещении своих средств, компаниям стало труднее покрывать свои страховые резервы за счет уже размещенных активов.

Если безрисковыми вложениями (счета в банках с рейтингом "АА" по нацшкале, ОВГЗ, облигации высокорейтинговых банков) можно покрыть до 85% резервов, то активы, которые находятся, например, на депозите в банках с кредитным рейтингом ниже "А-" могут покрыть не более 20% в совокупности. По тому же принципу Нацкомфинуслуг демотивирует страховые инвестировать в акции одного эмитента или работать с ограниченным кругом перестраховщиков. Основные требования регулятора СК должны были выполнить до 30 июня прошлого года.

"Действительно качественных активов, которые размещены в банках с высоким рейтингом, гособлигациях или недвижимости сейчас до 30 миллиардов. Остальные 25 млрд - находятся на уровне "мусорной активности". Это акции, инвестсертификаты, корпоративные облигации" - рассказывает Александр Залетов. То есть около половины активов страховых компаний имеют в реальности крайне низкую стоимость.

Серьезный удар по состоянию страховых компаний нанес и банкопад, в результате которого страховщики потеряли не менее миллиарда гривен. Именно в такую сумму оценивали в Лиге страховых организаций замороженные средства СК на счетах украинских банков в разгар финансового кризиса в 2015 году. Крупные суммы средств страховщики держали в Дельта Банке, Финансы и Кредит, Надра Банке.

Банковский кризис вынудил многих страховщиков перевести активы в менее рисковые государственные ценные бумаги и депозиты в госбанках. "Очень большой прирост в депозитах в прошлом году нам дали небанковские финансовые учреждения - страховщики, пенсионные фонды, Моторное бюро. За прошлый год их средства у нас выросли на 2,8 млрд грн", - подтверждает глава правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Уходят по-английски

Нововведения Нацкомфинуслуг только подчеркнули общую тенденцию: страховые компании помельче не готовы работать на рынке при мало-мальски серьезном давлении со стороны регулятора и объективной экономики рынка. За 9 месяцев 2013 года валовые сборы страховых компаний составили 21,3 млрд грн, а за этот же период в 2016 - ом - 24,8 млрд грн, но уже совсем при другом валютном курсе.

"За годы бесконтрольной работы рынка, страховые компании потеряли доверие клиентов. Они позволяли себе слишком многое. Поэтому сейчас возникает ситуация, когда действительно востребованным остается только обязательное страхование: автогражданка, страховка для выезда за рубеж", - говорит гендиректор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин.

Нацкомфинуслуг ужесточила требования к страховым не от хорошей жизни. Это был единственный способ выявить компании с очевидными проблемами. Вопрос в том, что регулятор, как и прежде, очень ограничен в том, чтобы хоть как-то оперативно мониторить рынок на предмет проблемных игроков.

"Основной наш метод - пруденциальный надзор. Второе - анализ жалоб. Но если компания игнорирует наши предписания и вообще никак не выходит на контакт, то кроме как подключить полицию, других методов воздействия у нас нет", - признает Александр Залетов.

Пруденциальный надзор - не что иное, как анализ отчетности страховых компаний, которую они подают в Нацкомфинуслуг раз в квартал. Здесь есть, как минимум, две проблемы. Во-первых, ничего не мешает страховщику подать "правильную" отчетность с неправдивыми данными. Во-вторых, три месяца - слишком большой срок, которого достаточно для практически любых мошеннических схем.

"Системы предупредительных мер и оперативного контроля у Нацкомфиунслуг просто нет. Страховая компания поднимает руки и говорит "вы знаете, нам нечем платить" или вообще исчезает вместе с деньгами. Нацкомфинуслуг даже раз в квартал, видя отчетность страховых компаний, понимая уровень сборов и уровень выплат, могла бы уже делать свои выводы и играть на опережение. Если уровень выплат аномально низкий, это уже свидетельствует о том, что у компании проблемы. Но ничего из этого мы не видим", - говорит Леонид Хорин.

Нацкомфинуслуг в прошлом году ведомство применило 285 "мер воздействия" на страховые компании. Из них 164 - распоряжения об устранении разных нарушений и 185 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 2,151 млн гривен. В 2015 году штрафов было несопоставимо меньше - всего 632 тыс грн.

Но на вопрос, как Нацкомфинуслуг может повлиять на компанию, которая просто игнорирует предписания регулятора, Александр Залетов отвечает прямо - никак. У комиссии нет полномочий даже на рейды к "подозреваемым" - из-за моратория на проверки среди малого и среднего бизнеса.

На выходе получаются истории вроде дела компании Гарант-Лайф, которая вплоть до осени 2016 года вполне успешно работала, но потом исчезла вместе с деньгами клиентов. По месту регистрации ее просто не оказалось. Причем, в Нацкомфинуслуг об этом узнали даже не после того, как клиенты забросали ее жалобами, а только когда Гарант-Лайф нарушила все сроки подачи квартальной отчетности.

По данным ресурса Insurance Top, в 2015 году Гарант-Лайф заняла 12 место среди компаний сегмента life, собрав 14,4 млн страховых премий. Среди других сравнительно крупных банкротов прошлого года - компании "Гарантия" и "Скайд" (52 и 31 места в общем рейтинге по объему страховых премий).

По мнению Леонида Хорина, проблему надзора за страховыми без НБУ решить не получится. "Нужно организовать контроль счетов. Но не раз в квартал, а намного чаще, возможно Нацбанк может предоставить Нацкомфинуслуг более оперативный доступ к этой информации. Только так у компаний не будет возможности бесконтрольно выводить свои активы без ведома регулятора" - говорит он.

Еще одна серьезная проблема Нацкомфинуслуг - она не может самостоятельно инициировать банкротство страховой компании. Это должны сделать только кредиторы. "Для нас возможность инициировать возможность крайне важна, потому что пока хоть какие-то деньги у компании могут оставаться, их можно распределить между потерпевшими клиентами", - поясняет Залетов.

Радость гигантов

Случай Гарант-Лайф - скорее исключение из правил. Обычно рынок покидают более мелкие компании. Еще один сравнительно редкий случай - добровольное банкротство (иногда - через введение временной администрации) страховщика, который не прекращает работать, пока не выполнит условия всех существующих договоров. Новых клиентов при этом не привлекают.

"Мы наблюдаем устойчивый тренд: усиление рыночной концентрации крупными игроками на фоне ухода небольших малоизвестных страховых брендов. В первую очередь в сегменте non-life. Вполне возможно, что такой тренд и далее сохранится и в ближайшем будущем", - говорит директор по розничным продажам и управлению сетью СК АСКА Татьяна Пинчук.

Концентрация рынка в последние годы именно в этом сегменте действительно усилилась. Если три года назад топ-3 крупнейших компаний на рынке генерировали около 13,5% всех страховых премий, а на топ-20 приходилась ровно половина рынка, то сейчас эти цифры выросли до 18,2 и 63% соответственно.

В сегменте страхования жизни обратная тенденция: могущество крупнейших игроков слабеет, хотя и уровень концентрации там несопоставимо больший. В 2013 году три крупнейших лайф-компании контролировали 51,7% рынка, сейчас их доля снизилась до 42,9%.

"Концентрация усилилась около 2-3 лет назад в связи с ухудшением общеэкономической ситуации в стране и сокращением платежеспособного спроса на страховые услуги. В таких условиях многие просто не справились на уровне менеджмента с возникшими проблемами. Хотя, кроме вынужденного ухода с рынка небольших страховых компаний известны примеры, когда украинскую страховую индустрию покидали и крупные игроки. Например, в 2016-м из Украины ушел известный международный бренд Aegon", - рассказывает Татьяна Пинчук.

Реальным страхованием в Украине до кризиса, по экспертным оценкам, занимались не более 100 компаний. Почти все они остаются в деле и сегодня, правда, требования Нацкомфинуслуг значительно усложняют им жизнь. Еще две сотни страховщиков присутствуют на рынке либо формально, либо ради схемного страхования и отмывания денег. В случае кадрового и функционального усиления Нацкомфинуслуг или же передачи страхового рынка под более строгий надзор НБУ их уход - дело времени.