Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинские страховые компании устроили свой аналог "банкопада"

10:42 22.03.2017 |

Страхование

 Сергей Шевцов, ЛIГАБiзнесIнформ

В 2014-2016 гг. пятая часть рынка - 84 компании - прекратили свою страховую деятельность. 43 из них покинули рынок только за три квартала 2016 года.

Страховые компании в Украине привыкли работать в крайне либеральных условиях с минимумом надзора и регулирования. Это одна из причин, почему они не смогли пережить второй экономический кризис, разразившийся после событий в Крыму и Донбассе. Даже сравнительно небольшое ужесточение требований регулятора - Нацкомиссии по финансовым услугам - вынудило многих страховщиков сильно сократить горизонты своей деятельности.

"В начале 2015 года активы страховых компаний составляли 70 млрд гривен. Их качество всегда вызывало сомнение, они во многих случаях были, по сути, мусорными. Мы повысили требования к качеству таких активов с точки зрения диверсификации. На конец сентября 2016 года активы страховщиков составляли уже 54 млрд" - говорит член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

Требования, о которых говорит Залетов, прописаны в положении Нацкомифинуслуг "Об обязательных критериях и нормативах достаточности, диверсификации и качества активов страховщика". Новые правила действуют с 12 мая прошлого года. Они ограничили возможности СК в размещении своих средств, компаниям стало труднее покрывать свои страховые резервы за счет уже размещенных активов.

Если безрисковыми вложениями (счета в банках с рейтингом "АА" по нацшкале, ОВГЗ, облигации высокорейтинговых банков) можно покрыть до 85% резервов, то активы, которые находятся, например, на депозите в банках с кредитным рейтингом ниже "А-" могут покрыть не более 20% в совокупности. По тому же принципу Нацкомфинуслуг демотивирует страховые инвестировать в акции одного эмитента или работать с ограниченным кругом перестраховщиков. Основные требования регулятора СК должны были выполнить до 30 июня прошлого года.

"Действительно качественных активов, которые размещены в банках с высоким рейтингом, гособлигациях или недвижимости сейчас до 30 миллиардов. Остальные 25 млрд - находятся на уровне "мусорной активности". Это акции, инвестсертификаты, корпоративные облигации" - рассказывает Александр Залетов. То есть около половины активов страховых компаний имеют в реальности крайне низкую стоимость.

Серьезный удар по состоянию страховых компаний нанес и банкопад, в результате которого страховщики потеряли не менее миллиарда гривен. Именно в такую сумму оценивали в Лиге страховых организаций замороженные средства СК на счетах украинских банков в разгар финансового кризиса в 2015 году. Крупные суммы средств страховщики держали в Дельта Банке, Финансы и Кредит, Надра Банке.

Банковский кризис вынудил многих страховщиков перевести активы в менее рисковые государственные ценные бумаги и депозиты в госбанках. "Очень большой прирост в депозитах в прошлом году нам дали небанковские финансовые учреждения - страховщики, пенсионные фонды, Моторное бюро. За прошлый год их средства у нас выросли на 2,8 млрд грн", - подтверждает глава правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Уходят по-английски

Нововведения Нацкомфинуслуг только подчеркнули общую тенденцию: страховые компании помельче не готовы работать на рынке при мало-мальски серьезном давлении со стороны регулятора и объективной экономики рынка. За 9 месяцев 2013 года валовые сборы страховых компаний составили 21,3 млрд грн, а за этот же период в 2016 - ом - 24,8 млрд грн, но уже совсем при другом валютном курсе.

"За годы бесконтрольной работы рынка, страховые компании потеряли доверие клиентов. Они позволяли себе слишком многое. Поэтому сейчас возникает ситуация, когда действительно востребованным остается только обязательное страхование: автогражданка, страховка для выезда за рубеж", - говорит гендиректор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин.

Нацкомфинуслуг ужесточила требования к страховым не от хорошей жизни. Это был единственный способ выявить компании с очевидными проблемами. Вопрос в том, что регулятор, как и прежде, очень ограничен в том, чтобы хоть как-то оперативно мониторить рынок на предмет проблемных игроков.

"Основной наш метод - пруденциальный надзор. Второе - анализ жалоб. Но если компания игнорирует наши предписания и вообще никак не выходит на контакт, то кроме как подключить полицию, других методов воздействия у нас нет", - признает Александр Залетов.

Пруденциальный надзор - не что иное, как анализ отчетности страховых компаний, которую они подают в Нацкомфинуслуг раз в квартал. Здесь есть, как минимум, две проблемы. Во-первых, ничего не мешает страховщику подать "правильную" отчетность с неправдивыми данными. Во-вторых, три месяца - слишком большой срок, которого достаточно для практически любых мошеннических схем.

"Системы предупредительных мер и оперативного контроля у Нацкомфиунслуг просто нет. Страховая компания поднимает руки и говорит "вы знаете, нам нечем платить" или вообще исчезает вместе с деньгами. Нацкомфинуслуг даже раз в квартал, видя отчетность страховых компаний, понимая уровень сборов и уровень выплат, могла бы уже делать свои выводы и играть на опережение. Если уровень выплат аномально низкий, это уже свидетельствует о том, что у компании проблемы. Но ничего из этого мы не видим", - говорит Леонид Хорин.

Нацкомфинуслуг в прошлом году ведомство применило 285 "мер воздействия" на страховые компании. Из них 164 - распоряжения об устранении разных нарушений и 185 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 2,151 млн гривен. В 2015 году штрафов было несопоставимо меньше - всего 632 тыс грн.

Но на вопрос, как Нацкомфинуслуг может повлиять на компанию, которая просто игнорирует предписания регулятора, Александр Залетов отвечает прямо - никак. У комиссии нет полномочий даже на рейды к "подозреваемым" - из-за моратория на проверки среди малого и среднего бизнеса.

На выходе получаются истории вроде дела компании Гарант-Лайф, которая вплоть до осени 2016 года вполне успешно работала, но потом исчезла вместе с деньгами клиентов. По месту регистрации ее просто не оказалось. Причем, в Нацкомфинуслуг об этом узнали даже не после того, как клиенты забросали ее жалобами, а только когда Гарант-Лайф нарушила все сроки подачи квартальной отчетности.

По данным ресурса Insurance Top, в 2015 году Гарант-Лайф заняла 12 место среди компаний сегмента life, собрав 14,4 млн страховых премий. Среди других сравнительно крупных банкротов прошлого года - компании "Гарантия" и "Скайд" (52 и 31 места в общем рейтинге по объему страховых премий).

По мнению Леонида Хорина, проблему надзора за страховыми без НБУ решить не получится. "Нужно организовать контроль счетов. Но не раз в квартал, а намного чаще, возможно Нацбанк может предоставить Нацкомфинуслуг более оперативный доступ к этой информации. Только так у компаний не будет возможности бесконтрольно выводить свои активы без ведома регулятора" - говорит он.

Еще одна серьезная проблема Нацкомфинуслуг - она не может самостоятельно инициировать банкротство страховой компании. Это должны сделать только кредиторы. "Для нас возможность инициировать возможность крайне важна, потому что пока хоть какие-то деньги у компании могут оставаться, их можно распределить между потерпевшими клиентами", - поясняет Залетов.

Радость гигантов

Случай Гарант-Лайф - скорее исключение из правил. Обычно рынок покидают более мелкие компании. Еще один сравнительно редкий случай - добровольное банкротство (иногда - через введение временной администрации) страховщика, который не прекращает работать, пока не выполнит условия всех существующих договоров. Новых клиентов при этом не привлекают.

"Мы наблюдаем устойчивый тренд: усиление рыночной концентрации крупными игроками на фоне ухода небольших малоизвестных страховых брендов. В первую очередь в сегменте non-life. Вполне возможно, что такой тренд и далее сохранится и в ближайшем будущем", - говорит директор по розничным продажам и управлению сетью СК АСКА Татьяна Пинчук.

Концентрация рынка в последние годы именно в этом сегменте действительно усилилась. Если три года назад топ-3 крупнейших компаний на рынке генерировали около 13,5% всех страховых премий, а на топ-20 приходилась ровно половина рынка, то сейчас эти цифры выросли до 18,2 и 63% соответственно.

В сегменте страхования жизни обратная тенденция: могущество крупнейших игроков слабеет, хотя и уровень концентрации там несопоставимо больший. В 2013 году три крупнейших лайф-компании контролировали 51,7% рынка, сейчас их доля снизилась до 42,9%.

"Концентрация усилилась около 2-3 лет назад в связи с ухудшением общеэкономической ситуации в стране и сокращением платежеспособного спроса на страховые услуги. В таких условиях многие просто не справились на уровне менеджмента с возникшими проблемами. Хотя, кроме вынужденного ухода с рынка небольших страховых компаний известны примеры, когда украинскую страховую индустрию покидали и крупные игроки. Например, в 2016-м из Украины ушел известный международный бренд Aegon", - рассказывает Татьяна Пинчук.

Реальным страхованием в Украине до кризиса, по экспертным оценкам, занимались не более 100 компаний. Почти все они остаются в деле и сегодня, правда, требования Нацкомфинуслуг значительно усложняют им жизнь. Еще две сотни страховщиков присутствуют на рынке либо формально, либо ради схемного страхования и отмывания денег. В случае кадрового и функционального усиления Нацкомфинуслуг или же передачи страхового рынка под более строгий надзор НБУ их уход - дело времени.
 

ПО РУБРИКАМ

22.03 Финан­си­сты про­гно­зи­ру­ют даль­ней­ший рост кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке 23 мар­та

22.03 НБУ ввел в дей­ствие ре­ше­ние СНБО о вве­де­нии санк­ций про­тив 5 бан­ков с рос­сий­ским госка­пи­та­лом с 23 мар­та

22.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны в сре­ду еще не­мно­го сни­зил­ся

22.03 Дол­лар тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но на опа­се­ни­ях по по­во­ду по­ли­ти­ки Трам­па

22.03 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 22.03.17

22.03 За­прет Гос­ду­мы на де­неж­ные пе­ре­во­ды в Укра­и­ну не ока­жет су­ще­ствен­но­го вли­я­ния на по­ступ­ле­ния из РФ - за­мгла­вы НБУ

22.03 НБУ упро­стил пе­ре­ме­ще­ние на­лич­ной ин­ва­лю­ты физ­ли­ца­ми через та­мож­ню

22.03 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 22.03.2017

22.03 ФГВФЛ на­чал про­це­ду­ру лик­ви­да­ции ПАО "Век­тор Банк"

22.03 Об­щий объ­ем финан­со­во­го ли­зин­га в Укра­ине в 2016г вы­рос на 13% - Нац­ком­фи­нуслуг

22.03 Суд при­го­во­рил к 5 го­дам тюрь­мы услов­но быв­ше­го и.о. пред­прав­ле­ния бан­ка "Таврика" Дро­бяз­ко за слу­жеб­ную ха­лат­ность

22.03 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР упа­ли 22 мар­та вслед за па­де­ни­ем ак­ций в США

22.03 Грой­сман под­твер­жда­ет на­ме­ре­ние одоб­рить ре­про­фай­линг порт­фе­ля ОВГЗ Нац­бан­ка

22.03 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.03.2017

22.03 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22.03.2017

• дальше…

22.03 Же­лез­но­до­рож­ные пар­тии неф­те­про­дук­тов 22 мар­та по­де­ше­ве­ли еще на 50-150 грн/т.

22.03 Мел­ко­опто­вая це­на ДТ вер­ну­лась к зна­че­ни­ям де­каб­ря, роз­нич­ная це­на СУГ — при­бли­жа­ет­ся к чис­лам ав­гу­ста

22.03 Нефть де­ше­ве­ет на 2%, це­на Brent упа­ла ни­же $50 за бар­рель впер­вые с но­яб­ря

22.03 Укра­и­на в фев­ра­ле со­кра­ти­ла вы­плав­ку ста­ли на 3,6% и вы­па­ла из ТОП-10 рей­тин­га Worldsteel, но оста­лась в ней по ито­гам 2 мес.

22.03 В ян­ва­ре Укра­и­на ку­пи­ла ядер­но­го топ­ли­ва у рос­сий­ско­го "ТВЭЛа" на $64,9 млн, у Westinghouse - на $29,9 млн

22.03 Ка­б­мин про­длил до ап­ре­ля 2018 спе­ц­обя­за­тель­ства "Нафтогаза" по по­став­ке га­за на­се­ле­нию и ТКЭ без из­ме­не­ния це­ны

22.03 Ка­б­мин одоб­рил за­ко­но­про­ект о Служ­бе финрас­сле­до­ва­ний

22.03 "Нафтогаз" до­пус­ка­ет свое банк­рот­ство в слу­чае про­иг­ры­ша "Газпрому" в Сток­гольм­ском ар­бит­ра­же - Вит­рен­ко

22.03 Грой­сман под­твер­жда­ет на­ме­ре­ние одоб­рить ре­про­фай­линг порт­фе­ля ОВГЗ Нац­бан­ка

22.03 "Нафтогаз" сни­зил це­ну га­за для пром­по­тре­би­те­лей на ап­рель на 10%

• дальше…

22.03 Уз­бе­ки­стан со­би­ра­ет со­юз­ни­ков? Пер­вые ви­зи­ты Шав­ка­та Мир­зи­ё­е­ва

22.03 Но­вый пре­зи­дент Гер­ма­нии, экс-гла­ва МИДа Франк-Валь­тер Штай­н­май­ер, всту­пил в долж­ность

22.03 Гос­ду­ма РФ за­пре­ти­ла де­неж­ные пе­ре­во­ды в Укра­и­ну через ино­стран­ные си­сте­мы

22.03 Се­ве­ро­ко­рей­ская ра­ке­та взо­рва­лась сра­зу по­сле за­пус­ка

22.03 За­пад под­би­ра­ет­ся к мил­ли­ар­дам Пу­ти­на

22.03 Во Фран­ции рас­ши­ря­ют­ся след­ствен­ные дей­ствия в от­но­ше­нии Фран­с­уа Фий­о­на

22.03 До­нальд Трамп от­пра­вит­ся в пер­вый за­ру­беж­ный ви­зит на май­ский сам­мит НАТО

22.03 Из­ра­иль не на­ме­рен пре­кра­щать уда­ры по це­лям в Си­рии, пред­став­ля­ю­щим для не­го опас­ность - Не­та­нья­ху

22.03 Пра­ви­тель­ство ФРГ со­кра­ща­ет экс­порт во­ору­же­ний в Тур­цию

21.03 Мо­ло­дые ев­ро­пей­цы вы­би­ра­ют Ев­ро­со­юз

21.03 Лу­ка­шен­ко со­об­щил о за­дер­жа­нии "во­ору­жен­ных провокаторов"

21.03 На­зва­ны са­мые до­ро­гие ме­га­по­ли­сы ми­ра по сто­и­мо­сти арен­ды

21.03 Guardian: бан­ки Бри­та­нии слу­жи­ли "прачечной" для де­нег из Рос­сии

21.03 О чем "се­рый кардинал" Аф­га­ни­ста­на до­го­во­рил­ся с Крем­лем

21.03 КНДР на­ра­щи­ва­ет воз­мож­но­сти по про­из­вод­ству ядер­но­го ору­жия - гла­ва МАГАТЭ

• дальше…

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

• дальше…

22.03 Ра­да при­зва­ла США за­клю­чить обо­рон­ное со­гла­ше­ние с Укра­и­ной и предо­ста­вить ста­тус ос­нов­но­го со­юз­ни­ка вне НАТО

22.03 СБУ за­пре­ти­ла въезд в Укра­и­ну рос­сий­ской участ­ни­це Ев­ро­ви­де­ния Са­мой­ло­вой, не­за­кон­но по­се­тив­шей Крым

22.03 На­ча­лись иг­ри­ща во­круг долж­но­сти гла­вы КСУ

22.03 По­че­му бой под Во­дя­ным - это толь­ко на­ча­ло ве­сен­ней кам­па­нии

22.03 Фак­тор нац­мень­шинств в Укра­ине: Мо­гут ли Рос­сия и Вен­грия де­ста­би­ли­зи­ро­вать За­кар­па­тье

21.03 Бои под До­ку­ча­ев­ском. Воз­мо­жен ли тан­ко­вый удар ВСУ

21.03 Ра­де про­ва­ли­ла на­зна­че­ние ауди­то­ра НАБУ

21.03 Ко­гда Укра­и­на начнет охо­ту за рос­сий­ски­ми ко­раб­ля­ми по все­му ми­ру

21.03 Бой под Во­дя­ным. Смог­ли ли ВСУ от­бить "Дерзкую"

21.03 По­ро­шен­ко об­су­дил с ли­де­ра­ми фрак­ций бло­ка­ду Дон­бас­са и пен­си­он­ную ре­фор­му

20.03 На­ступ­ле­ние ВСУ. Что про­ис­хо­дит вбли­зи "Дерзкой" и Пи­куз

20.03 Во­лын­ский гам­бит Ко­ло­мой­ско­го

20.03 СБУ под­го­то­ви­ла до­ку­мент о за­пре­те въез­да в Укра­и­ну рос­сий­ской участ­ни­це Ев­ро­ви­де­ния Са­мой­ло­вой

20.03 По­сле тран­ша от МВФ в Укра­и­ну по­сту­пят EUR600 млн мак­ро­фи­нан­со­вой по­мо­щи от ЕС - По­ро­шен­ко

20.03 По­ро­шен­ко: об­мен то­ва­ра­ми с ОРДЛО мо­жет воз­об­но­вить­ся, как толь­ко Укра­ине вер­нут укра­ден­ные за­во­ды

• дальше…

22.03 Ани­ми­ро­ван­ную «гиф­ку», от­прав­лен­ную эпи­леп­ти­ку, при­зна­ли ору­жи­ем

22.03 В чем США об­ви­ня­ют рос­сий­ских ха­ке­ров: изу­ча­ем су­деб­ные до­ку­мен­ты

22.03 Google пред­ста­ви­ла опе­ра­ци­он­ную си­сте­му Android O

22.03 LG Electronics со­зда­ет соб­ствен­ную мо­биль­ную пла­теж­ную си­сте­му

21.03 BMW по­бо­рет­ся с Mercedes-Benz с по­мо­щью 40 но­ви­нок

21.03 Но­вый план­шет Apple iPad ока­зал­ся мо­де­лью 2014 го­да с ми­ни­маль­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми. Но за­то он де­шев­ле

21.03 Sony ра­бо­та­ет над тех­но­ло­ги­ей бес­про­вод­ной пе­ре­да­чи энер­гии меж­ду по­тре­би­тель­ски­ми устрой­ства­ми

21.03 Google по­мо­жет най­ти остав­лен­ную ма­ши­ну на пар­ков­ке

21.03 Samsung пред­ста­ви­ла го­ло­со­вой по­мощ­ник Bixby, ко­то­рый впер­вые по­явит­ся в Samsung Galaxy S8

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

20.03 Че­ло­век спа­са­ет бес­пи­лот­ни­ки Uber от ДТП каж­дые 1,6 ки­ло­мет­ра

20.03 Со­здан гиб­кий ма­те­ри­ал для из­го­тов­ле­ния дат­чи­ков пуль­са, ко­то­рые мож­но впле­тать в обыч­ную ткань и сти­рать вме­сте с ней

20.03 Dragon SpaceX успеш­но при­вод­нил­ся в Ти­хом оке­ане

20.03 Впер­вые за три го­да Укра­и­на вновь ста­ла ли­де­ром на рын­ке IT-фри­лан­са Во­сточ­ной Ев­ро­пы

17.03 За­пас хо­да пер­во­го се­рий­но­го элек­тро­ка­ра Volvo со­ста­вит свы­ше 400 ки­ло­мет­ров

• дальше…

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно