В июле уходящего года за политическим убежищем в Украине обратился известный казахстанский оппозиционер Ермек Нарымбай, сумевший совершить побег из-под тюремного надзора и груды заведенных на него уголовных дел.

В прошлом Нарымбай - сотрудник Института стратегических исследований при администрации президента Казахстана, специализировавшийся на геополитических вопросах, в первую очередь на тематике "русского мира". Он также входил в государственную комиссию МИД РК по делимитации границ.

Порвав с истеблишментом, 46-летний Ермек Нарымбай долгое время был судебным правозащитником по делам активистов оппозиции и обманутых заемщиков. В результате прошел 11 тюрем и 18 приговоров, заслужив высокий авторитет в оппозиционной среде Казахстана, по сути, давно перешедшей на нелегальное положение. Казахстанский оппозиционный лидер рассказал о реальных достижениях и перспективах Назарбаева, влиянии Китая и России в республике, протестах и двойных стандартах.

«ДС» Ермек, на ваш взгляд, адекватно ли представление окружающего мира о происходящем в Казахстане? Как правило, картинка такая - страной правит мудрый автократ, проведены успешные рыночные реформы, есть отдельные перегибы, но общество не дозрело до демократии... Насколько это соответствует реальности?

Е.Н. Первое - само по себе пребывание человека у власти свыше 10 лет является ненормальным. Назарбаев находится у власти свыше 25 лет. Руководителем Казахстана (первым секретарем ЦК КПК) он стал с июня 1989 года. Второе - самому всегда интересно, каких же успехов в области экономических реформ мы добились, если в одном только машиностроении у нас было 1900 крупных и средних предприятий (без учета небольших), но все они благодаря необдуманной экономической политике Назарбаева погибли.

До Назарбаева в Казахстане существовали 74 отрасли, из них свыше 40 погибли, а остальные влачат жалкое существование. Промышленная продукция Казахстана экспортировалась в 73 страны мира, а также в другие союзные республики СССР, ставшие новыми государствами, таким образом, всего в 83 страны. После ликвидации многих отраслей промышленности и подавляющего большинства заводов и фабрик экспорт сократился на 70% от этого списка. Сами объемы экспорта также уменьшились на 60%, а по готовой продукции - на 95%.

Возьмем наиболее «успешную» нефтяную отрасль. За 25 лет в стране не было построено ни одного нового НПЗ. За пределами Казахстана нет ни одной казахской АЗС. Даже «ужасный» Сталин построил во многих странах Европы, начиная со Скандинавии, большую сеть советских АЗС, которые продавали советский бензин, развозимый советскими бензозаправщиками. В советские бензохранилища и нефтебазы на территории западных стран бензин из СССР доставлялся советскими танкерами. То есть вся цепочка от азербайджанских вышек до шведских АЗС без всяких посредников и прежде всего с финансовой точки зрения принадлежала Советскому Союзу.

«ДС» Что на этом фоне представляет собой Казахстан?

Е.Н. Нефтедобыча увеличилась с 12 млн т до 150 млн т, то есть примерно в 15 раз. Значит, у нас на месте трех НПЗ должно быть, условно говоря, 45. Но ни один новый НПЗ не построен ни внутри Казахстана, ни за рубежом. Наоборот, казахам бензин на АЗС внутри республики продают россияне, китайцы, другие иностранцы. Продают казахам казахский бензин. Более бессмысленную и безграмотную нефтяную политику представить сложно.

Так, Китай сегодня контролирует 50% нашего нефтегазового рынка, а в целом иностранные компании контролируют три четверти. С учетом распродажи «КазМунайГаза» иностранные компании захватят 100% всего нефтерынка. Примечательно, что 100% АЗС контролируют компании тех стран, которые либо не являются крупными традиционными экспортерами нефти (Китай, Италия, Великобритания, США), либо, как Россия, экспортирующие нефть, но продающие в Казахстане только переработанную казахскую нефть.

В целом, конечно, Казахстан и в начале правления Назарбаева был сырьевым придатком России. Спустя 25 лет сырьевая направленность его экономики не только не уменьшилась, а увеличилась до максимума - примерно на 15%.

Экспорт сырья и его рост не могут считаться успешной экономической политикой - это поражение. Тем более что в конце концов все доходы от нефтедобычи Назарбаев просто растранжирил на периодическое латание девальвационных дыр. Поэтому об успехах экономических реформ сказать, в общем-то, и нечего.

«ДС» За последние месяцы в Казахстане проходили протесты против поправок в Земельный кодекс и странные агрессивные нападения. Есть ли между ними связь? Проник ли в республику ИГИЛ? Кто организовывает бесконечные заговоры?

Е.Н. Возможность «китаизации» огромного количества земель в Казахстане в форме продажи частной собственности и аренды взорвала общественное мнение, особенно этнических казахов. Люди массово вышли против политики Назарбаева по целому ряду вопросов. Несомненно, что при явной артикуляции китайской угрозы подразумевается и российская угроза. Но земельным протестам способствовали и другие злободневные проблемы страны. В какой-то степени земельные протесты были поводом для выражения недоверия политике президента впервые за 25 лет.

Что касается заговоров, то раз среди задержанных оказались фигуры заместителя генпрокурора и командиров армейских бригад, то это говорит о том, что заговор вполне мог иметь место. Это радикальный раскол внутри правящей элиты из окружения Назарбаева.

По событиям в Актобе и Алматы... Все эти теракты в Казахстане какие-то странные, ведь они были направлены точечно против представителей правоохранительных, силовых структур, но не против гражданского населения.

«ДС» Как отразилось на уровне жизни в Казахстане падение цен на нефть?

Е.Н. В Казахстане из 17 млн граждан работоспособными по возрасту являются 9 млн человек, но из них только 3 млн имеют официальную работу. Этот факт доказывается их социальными выплатами и пенсионными отчислениями. Остальные 6 млн названы президентом Назарбаевым «самозанятыми», а фактически являются безработными. Что и неудивительно в условиях ликвидации 40 отраслей экономики и 90% заводов и фабрик...

В связи с падением цен на нефть и обвалом курса тенге в результате двух серий его девальвации Назарбаев выставил на аукцион 800 предприятий. Это и есть весь оставшийся госсектор. Естественно, после этой окончательной приватизации Назарбаев даст новым хозяевам право на массовое увольнение казахстанских рабочих. Этому способствуют и ликвидация независимых профсоюзов во всех отраслях экономики, и уничтожение каких-либо прав рабочих и профсоюзов. Попытки как-либо сопротивляться массовым увольнениям смертельно опасны. Объявлено, что пенсии также будут сокращены. Уже сейчас не воюющий Казахстан по сравнению с воюющей Украиной довольствуется в два раза меньшим размером минимальной заработной платы.

«ДС» Считается, что в Казахстане существует проблема с передачей власти - все-таки Нурсултан Назарбаев довольно пожилой человек. Насколько это актуально?

Е.Н. Назарбаеву 76 лет, но физически его нельзя назвать инвалидом. Тот же Мугабе 1924 года рождения, то есть на 16 лет старше Назарбаева. И неизвестно, когда он уйдет в отставку. Другое дело, что в соседнем Узбекистане Ислам Каримов ушел из жизни в 78 лет (старше Назарбаева на два года). Судьба может преподнести сюрприз без разрешения президента, и тогда все прижизненные потуги Назарбаева могут плачевно закончиться для его семьи и приближенных сразу же после его смерти.

В этих условиях нужна подстраховка в виде преемника, который уже сейчас может быть приведен к власти при одновременном управлении страной «пенсионером» Назарбаевым, как это сделал в Китае Дэн Сяопин. Решится ли на этот разумный шаг Назарбаев, неизвестно. Но этого логичного хода, вероятно, следует ожидать.

Возможными преемниками являются его дочь Дарига, а также до недавнего времени Карим Масимов. Но в результате его смещения с поста премьер-министра и перевода на должность в КНБ, его шансы на статус преемника обнулились. Однако Карим Масимов по-прежнему входит в близкое окружение Назарбаева и будет участвовать в обсуждении и выборе второго президента Казахстана. Вполне возможно, что Назарбаев по примеру Ельцина вытащит из рукава карту с никому не известным преемником, а-ля Путин.

«ДС» Сильно ли в республике российское влияние - информационное, политическое, экономическое? Боится ли Назарбаев поглощения своей страны Россией?

Е.Н. На сегодняшний день, несомненно, Россия оказывает очень сильное влияние на Казахстан. Российские телеканалы свободно вещают в стране, в частности, ОРТ, называемый у нас Первым каналом Евразии. Русскоязычие коренного населения - казахов, находится на высоком уровне, как и в советское время. Примерно как в Беларуси. К примеру, книжные лавки заполнены литературой почти на 95% на русском языке, из которой 90% импортировано из РФ и издано там же.

Зависимость от России усугубляется геополитическим положением Казахстана - отсутствием выхода к морю и огромной протяженностью границы с РФ (это самая длинная сухопутная граница в мире). У России монополия на торговых маршрутах из Казахстана в Европу и на Кавказ. Это играет важную роль для экспорта нефти и газа, других наших важнейших экспортных товаров. Не преодолена до сих пор огромная взаимозависимость между смежными предприятиями Казахстана и России.

«ДС» А каков расклад в области обороны?

Е.Н. До сих пор существует огромная, даже монопольная зависимость страны от ВПК России - вся армия РК получает вооружение, технику и запчасти из РФ. Система ПВО - общая. Более того, Россия сохранила свои огромные военные полигоны, каждый из них по размеру составляет целые области Центральной России. РФ не только «уговорила» Назарбаева на вхождение Казахстана во все пророссийские союзы, но и имеет на нашей территории свой российский город Ленинск и космодром Байконур.

В 1992 году Казахстан, как и Украина с Беларусью, добровольно отдал России свое ядерное оружие в обмен на пресловутые гарантии безопасности, неприкосновенности суверенитета, государственных границ. Нарушение РФ своих гарантий Украине с аннексией значительной части территории означает для Казахстана смертельную опасность в его приграничных северных областях, где до сих пор отсутствует серьезная группировка войск РК.

В частности, в РК имеется четыре военных округа («Север», «Запад», «Восток», «Юг», из них три боевых, один тыловой). Но и этот Северный округ тоже тыловой, а не боевой, - ведь он называется не «Север», а «Астана». То есть округа «Восток», «Запад», «Юг» есть, а четвертый побоялись назвать «Север» из-за нежелания обижать Россию. В частности, в каждом военном округе есть полк разведки, но такого полка нет в Северном округе. Отсутствие войсковых частей в округе «Астана» подчеркивает миролюбие РК по отношению к РФ, а это является соблазнительно провокационным для вооруженных сил России (заходи - не хочу). У границ Казахстана располагаются три российские общевойсковые армии: 58-я (у границы Атырауской обл.), 2-я (у границы Костанайской обл.), 41-я (у границ Усть-Каменогорской обл.). Вот такая примерная картина зависимости Казахстана от РФ.

Боится ли Назарбаев Россию? Об этом он публично не говорит, но и не проявляет никакой особенной активности по уменьшению зависимости от нее.

«ДС» Растет ли влияние Китая на Казахстан или Пекин выдерживает осторожную ровную линию?

Е.Н. Если быть точным, то Китай выдерживает умеренную, ровную линию на экономико-демографическое поглощение Казахстана. Недавно Назарбаев согласовал с КНР перенос 51 производства в РК. Кроме того, Китай в разных формах уже сейчас контролирует более половины нефтяных месторождений и производств Казахстана. Позиции Поднебесной быстро увеличиваются и в других отраслях.