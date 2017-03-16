За арестованного отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова его супруга внесла залог в размере 100 млн грн, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Сегодня жена Романа Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) внесла денежный залог, определенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017г в размере 100млн грн на специальный счет Соломенского районного суда", - говорится в сообщении, обнародованном на странице САП в Фейсбуке в четверг вечером.

В прокуратуре также заверили, что будут обеспечивать все предусмотренные законом меры для надлежащего участия Р.Насирова в досудебном расследовании и напомнили возложенные на него согласно постановлению суда обязанности.

В частности, глава ГФС обязан прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по первому требованию, носить электронное средство контроля (электронный браслет), не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда, уведомлять детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве.

Также Р.Насиров обязан сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в страну.

"В случае невыполнения подозреваемым вышеупомянутых обязанностей прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокурорами-процессуальными руководителями детективам НАБУ поручено контролировать соблюдение выполнения процессуальных обязанностей Романом Насиров", - сообщили в САП.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что денежный залог не является возмещением убытков, а является предупредительной мерой, направленной на выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей.

"В случае невыполнения обязанностей залогодателем… залог обращается в доход государства и зачисляется в специальный фонд государственного бюджета Украины и используется в порядке, установленном законом для использования судебного сбора", - говорится в сообщении.

Говоря об обязательстве ношения электронного браслета главой ГФС, в САП выразили надежду, что "в органах Национальной полиции хватит электронных средств контроля для подозреваемого и они будут немедленно применены сразу же после выхода Романа Насирова за пределы СИЗО".

Как сообщалось, детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционая прокуратура просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение Соломенского райсуда об избрании Р.Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в 100 млн грн.