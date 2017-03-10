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Перезагрузка перезагрузки: чего ждать от нового посла США в России
09:24 10.03.2017 |
О том, что Хантсман согласился стать послом США в России и сменит Джона Теффта, сообщил источник NBC News. О том, что президент США Дональд Трамп сделал такое предложение Хантсману, первым написал сайт Politico со ссылкой на два источника в Белом доме.
Хантсман еще должен отправить в администрацию президента США письменное подтверждение своей готовности стать послом, затем ему предстоит пройти утверждение в сенате. Кроме того, согласие на его назначение должна дать Москва.
Как складывалась карьера Хантсмана
Журнал Foreign Policy называл его умеренным реалистом в международных отношениях.
"Вы не найдете другого кандидата, который провел бы столько времени за границей, кто был бы таким практиком во внешней политике", - говорил Хантсмен сам о себе студентам Университета Джорджа Вашингтона в октябре 2011 года во время президентской кампании.
Опыт дипломатической работы и госслужбы у него действительно внушительный. В 1982 году он начал карьеру стажером у сенатора-республиканца Оррина Хэтча, затем работал в администрации президента США Рональда Рейгана.
В 1992 году, когда он стал послом США в Сингапуре, Хантсману было 32 - он оказался самым молодым послом в истории Соединенных Штатов за последние 100 лет.
Торговый представитель США при президенте Джордже Буше-младшем, губернатор Юты в течение двух сроков с рейтингом одобрения 80-90%, посол США в Китае в 2009-2011 годах при Бараке Обаме - карьера Хантсмана шла в гору и при республиканцах, и при демократах.
Правда, в Китае он отметился скандалом - в 2011 году на одном из китайских сайтов появилась заметка, в которой Хантсмана обвиняли в попытках спровоцировать антиправительственную революцию в Китае.
На сайте опубликовали видео, в котором посол находился на одной из пекинских улиц во время антиправительственной демонстрации в феврале 2011 года. Пресс-секретарь посольства тогда говорил, что Хантсман о протестах не знал, и в той части города оказался случайно.
Вернувшись из Китая, он вступил в президентскую гонку от Республиканской партии, хотя ранее работал на администрацию демократов.
"Я служил президенту Обаме, - объяснял Хантсман в 2011 году. - Я такой человек - когда президент просит меня встать и служить своей стране, я это делаю".
Хантсман-кандидат быстро стал любимчиком СМИ, которым он рассказывал о том, как вернулся из Китая, чтобы баллотироваться в президенты.
Кампания завершилась быстро, 10 января 2012 года на праймериз в Нью-Гэмпшире он набрал 17% и выбыл из гонки, заняв третье место. Кампанию пришлось закончить не в последнюю очередь потому, что на нее попросту не хватало денег.
Что Хантсман говорил о России
Будучи кандидатом в президенты, Хантсман называл "перезагрузку" отношений США и России администрации Барака Обамы плохим подходом, утверждая, что он основан на лжи.
"Это потемкинские деревни, когда мы делаем вид, что Кремль в большей степени наш партнер, чем на самом деле, что в России больше демократии, чем на самом деле, что права человека там соблюдаются больше, чем на самом деле, и что своим соседям эта страна угрожает меньше, чем на самом деле", - говорил он.
Хантсман объяснял, что Обама своей политикой предает тех россиян, которые верят в демократическое будущее своей страны.
Критикуя "перезагрузку", он отмечал, что США таким образом показывают, что с терпимостью относятся к гегемонии Москвы, в частности, в отношении Грузии и Украины.
Хантсман подчеркивал, что часть Грузии - Абхазия - остается оккупированной Россией территорией.
Он также утверждал, что политика "перезагрузки" подрывает доверие к американской идее критики деспотизма во всем мире.
Отношения с Россией, по мнению Хантсмана, нужно выстраивать на таких ценностях, как верховенство права и демократии.
"Не надо уклоняться от реалий этих сложных и важных отношений через "потемкинскую перезагрузку", нужно вести политику, которая напрямую затрагивает жесткие реалии политики Кремля в отношении своего собственного народа, их соседей и наших интересов", - призывал Хантсман. Он призывал перезагрузить перезагрузку.
"Перезагрузка" в российско-американских отношениях началась в 2009 году, еще во время первого президентского срока Обамы. Тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон и глава МИД Сергей Лавров на первой двусторонней встрече даже нажимали на символическую красную кнопку с надписью "reset", как бы давая символический старт перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, которые за восемь лет правления предыдущей администрации США ухудшились.
Вполне однозначно Хантсман высказывался и о своих взглядах на внутреннюю политику России. В 2011 году, незадолго до выборов в Госдуму VI созыва в декабре и президентской кампании в марте Хантсман называл их решающим моментом для России.
"Россия стоит на экономическом и политическом перепутье: застой (и потенциальная фрагментация) или модернизация", - подчеркивал он, объясняя, что неважно, кто будет президентом - Путин или Медведев.
Впрочем, Хантсман говорил, что найти продуктивные способы работы с Россией можно. Для этого, по его мнению, надо смотреть на отношения более объективно.
"Работа по глобальной повестке дня в российско-американских отношениях может быть успешной, поскольку мы можем сосредоточиться на вопросах, в которых можно применить силу России: контроль над вооружениями, Иран, Афганистан", - отмечал он.
Чем занимается Хантсман сейчас
Сейчас ему 56 лет, он возглавляет Атлантический совет - аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО.
Центр выпускает аналитические материалы, касающиеся глобальных стратегических задач, начиная от роли НАТО до энергетической безопасности в понимании США.
При этом юридически Атлантический совет не зависит ни от Североатлантического альянса, ни от правительства США.
Хантсман входит в советы директоров автомобилестроительных компаний Caterpillar и Ford Motor Company, энергетической Chevron и гостиничной Hilton Worlwide.
Кроме того, Хантсман - сопредседатель организации "Нет ярлыкам". Она описывает себя как голос десятков миллионов американцев, которых фактически бросили и демократы, и республиканцы.
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