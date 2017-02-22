Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Русская служба Би-би-си узнала мнение экспертов об этом кадровом решении. Оно их не удивило.

Распоряжение о назначении Алиев подписал во вторник. Сам пост первого вице-президента появился в Азербайджане после референдума, который прошел в сентябре прошлого года. До сих пор этот пост оказался вакантным.

Президент представил свою жену в качестве своего заместителя на заседании совета безопасности Азербайджана. Он заявил, что она уже многие годы играла "важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности". Алиев назвал свою жену профессионалом и гуманистом, сообщал Интерфакс.

Жена президента ранее занимала пост замглавы партии "Новый Азербайджан", от которой была избрана в парламент страны.

Сама Мехрибан Алиева на заседании совбеза объяснила свои успехи поддержкой Ильхама Алиева. "Я полностью понимаю серьезность возложенной на меня ответственности и верю, что смогу оправдать ваше, господин президент, и всех верящих людей, доверие", - сказала она.

Русская служба Би-би-си обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать выбор президента Азербайджана.

Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ

Я полагаю, что Ильхам Алиев следует стилю государственного управления, созданному в Азербайджане его отцом - семейного по своему характеру, призванного уравновесить влияние кланов. Среди влиятельных можно назвать два - клан Алиевых и клан Пашаевых, который представлен Мехрибан Алиевой, первой леди.

Стиль этот был заложен отцом нации Гейдаром Алиевым - первым и единственным [среди лидеров стран СНГ], кто сумел на постсоветском пространстве реализовать семейный тип передачи власти.

Решение о назначении Мехрибан Алиевой предопределено необходимостью консолидировать власть, укрепить ее, создать баланс между кланами, достичь определенных компромиссов и упредить любые попытки оппонентов покуситься на власть Ильхама Алиева и его команды.

Азербайджан в каком-то смысле - это уже непотизм, то есть семейное правление. Возможно, в будущем положение первого вице-президента позволит осуществить некий транзит власти по типу российского тандема, который осуществили в 2011 году Путин с Медведевым. Этот сценарий может быть реализован и в Азербайджане спустя несколько лет, когда закончится срок полномочий Ильхама Алиева.

Мехрибан Алиева обладает опытом системного управления, она не просто жена-домохозяйка. Как утверждают в Баку, у Гейдара Алиева с ней были очень добрые отношения.

В условиях Азербайджана, где полномочия власти безусловны, она достаточно подготовленный управленец. И, как утверждают в Азербайджане, народ ее очень любит.

Зардушт Ализаде, азербайджанский политолог

Я думаю, назначение Мехрибан Алиевой не будет иметь никакого значения. В Азербайджане все устоялось, все стабильно, все известно, все понятно, ничего не меняется.

Понятно, что Гейдар Алиев эту власть оставил своему сыну, а сын считает это своим имуществом, своей вотчиной. Население к этому не имеет никакого отношения: ни к выборам, ни к каким делам - они просто смотрят, наблюдают. Нация наблюдателей.

Ничего не меняется, ни механизм принятия решений, ни механизм исполнения решений. Поэтому я с совершенным спокойствием воспринял это назначение, многие этого ожидали.

Политики в Азербайджане нет. Политика - это когда группы людей, партии соревнуются в рамках законов или каких-то правил. В Азербайджане законы не работают, партий практически нет. И поэтому и политики нет. Есть группа сплоченных людей во власти - они и решают все.

Тофик Аббасов, советник Бакинского международного центра мультикультурализма

Мехрибан Алиева в стране имеет высокий рейтинг. Это подтверждается тем, что она, являясь депутатом национального собрания, очень активно, плодотворно и результативно работала на своей позиции, принимала заметное участие в принятии новых законов.

Она предприняла несколько важных проектов в гуманитарной и культурной сферах. Параллельно она возглавляет фонд Гейдара Алиева. С помощью ресурсной базы этого фонда было построено очень много образовательных центров, школ, центров оказания помощи.

Многие наши соотечественники в кулуарных беседах или общественных обсуждениях поднимали вопрос о том, что пора расстаться с нерадивыми начальниками разных ведомств, и если есть такой кадр, который прошел школу Гейдара Алиева (Мехрибан Алиева является еще и членом политсовета правящей партии), то почему бы ей не доверить какой-нибудь важный участок с тем, чтобы воспользоваться ее креативностью, и выправить положение в разных сферах.

Я сам проводил замеры общественного мнения с коллегами. Видим, что это назначение воспринято очень позитивно.

В прошлом году был всенародный референдум, на котором обсуждались дополнения в конституцию страны. Тогда президент с целью разграничения полномочий на более оптимальной основе принял решение создать институт вице-президентства.

У кабинета министров не очень высокий рейтинг. Поэтому в обществе поднимали вопрос, а не пора ли менять структуру разграничения власти.