Сергей Козловский, Би-би-си

Новым советником Трампа по национальной безопасности стал генерал Герберт Макмастер. Он известен как вдумчивый стратег и противник сокращения оборонных расходов. Макмастер плотно занимается российской тематикой. Он считает, что Россия преследует захватнические цели и пытается разрушить порядок, сложившийся в Европе после холодной войны.

В военных кругах у Макмастера безукоризненная репутация, которую он заслужил во время войн в Афганистане и Ираке. Новый советник Трампа известен тем, что у него всегда есть свое мнение, и он не боится его высказывать. Поклонники Макмастера считают, что именно по этой причине ему два раза задерживали присвоение звания бригадного генерала.

Макмастер также известен как харизматичный интеллектуал и стратег, который занимается разработкой военной доктрины США. В своих выступлениях и эссе он часто рассказывает о том, какими ему видятся войны будущего и как американские власти должны к ним готовиться. Сейчас генерал возглавляет Центр интеграции боевых возможностей армии США (ARCIC).

Мир входит в период риска для американской и международной безопасности, заявил Макмастер во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в мае 2016 года. По его мнению, расходы на оборону в США нельзя сокращать, потому что потенциальные противники наращивают военные бюджеты.

В выступлении Макмастер говорил об угрозах, которые, по его мнению, исходят со стороны России, Китая, Северной Кореи, Ирана и исламских экстремистов.

Российская угроза

Сейчас в мире наблюдается сдвиг в геополитике, который увеличил риск крупного военного кризиса до максимума за 70 лет, считает он. По его словам, об этом говорится в том числе в книге "The Unquiet Frontier" Якуба Григеля и Уэсса Митчелла. В ней авторы описывают "ревизионистские Россию и Китай, окруженные слабыми государствами, которые сейчас становятся местами боев".

Ревизионистские державы стремятся не просто к гегемонии в своих регионах, они хотят установить новый мировой порядок, писал Макмастер в статье для Wall Street Journal.

Также в качестве обоснования своего тезиса о геополитическом сдвиге Макмастер процитировал эссе историка Маргарет Макмиллиан, в котором она проводит аналогии между 1914 и 2014 годами. В этой работе высказывается мысль о том, что "геополитика вернулась", и период после холодной войны закончился, сказал он.

Заключительным этапом периода после холодной войны стало вторжение России на Украину и аннексия Крыма, считает Макмастер. Причем это нельзя назвать новыми попытками российской агрессии, добавляет он. "Можно вспомнить DDoS атаки на балтийские государства в 2007 году и, конечно, вторжение в Грузию в 2008 году", - сказал Макмастер.

Не так важно понимать модель поведения врага, как важно предвидеть изменение в поведении и принять своевременные меры для устранения этих угроз, отметил Макмастер и снова привел в пример Россию. По его словам, уже в 2009 году было понятно, что Россия изменила свое геополитическое поведение и испытывает на прочность безопасность на периферии американского влияния, однако стратегическим ответом США стало ускоренное сокращение контингента в Европе.

В итоге США "проснулись", когда Россия вторглась на Украину и аннексировала Крым, причем ей это ничего не стоило, сказал Макмастер. Более того, Москва пытается представить реакцию США и их союзников на эти события как эскалацию насилия, добавил он.

В такой ситуации необходимо применять подход сдерживания, убеждая врага, что поставленные им цели нельзя достигнуть при разумных потерях, считает он. То есть конфликты необходимо предупреждать, а не грозить наказанием, когда конфликт уже начался.

По мнению Макмастера, в такой ситуации не работает традиционный подход "удаленного балансирования" (offshore balancing), когда "великая держава" способствует установлению дружественного режима в интересующей стране и уходит, возвращаясь только в случае крупного конфликта дружественного государства с кем-либо из соседей.

Макмастер говорит, что Россия сейчас использует тщательно разработанную стратегию, и американские военные ее изучают. В эту стратегию входит, в частности, использование кадровых военных для прикрытия участников нетрадиционных боевых действий, а также запуск конспирологических теорий для дезориентации американских союзников, добавил он.

"Эти усилия, мне кажется, направлены не на оборону, а на захватнические цели, чтобы разрушить политический и экономический порядок, сложившийся после холодной войны в Европе, и заменить этот порядок на что-то более соответствующее интересам России", - сказал Макмастер.

"Война нового поколения"

Макмастер обычно говорит вообще о всех угрозах, которые стоят перед США, однако Россия здесь, судя по всему, занимает особое место.

В мае 2016 года Макмастер рассказал о результатах полевого исследования, проведенного на Украине, под названием "Российская война нового поколения", которое он назвал "нашим" (вероятно, заказчиком работы является ARCIC).

На то, что Макмастер плотно занимается темой противодействия России, указывает информация журнала Politico. В апреле 2016 года издание сообщало со ссылкой на неназванные источники, что генерал руководит правительственной комиссией, которая разрабатывает меры противодействия российской угрозе.

Доклад о "Российской войне нового поколения", часть которого доступна в интернете, подготовил военный эксперт, глава фонда Potomac Филипп Карбер. В рамках этого исследования он 14 раз ездил на Украину для оценки ситуации на фронте.

"В третий раз за 100 лет тучи сгущаются над Восточной Европой, - говорится в первом абзаце исследования. - Снова крупная держава спонсирует атаки против суверенного государства, а также делает угрожающие заявления и проводит военные акции в отношении американских союзников".

Результаты исследования показывают, что Россия обладает превосходными боевыми машинами и артиллерией, а также использует беспилотники для наведения огня, говорит Макмастер. В докладе рассказывается, как против украинцев успешно применяются методы электронной войны. Американских экспертов также впечатлили боеприпасы объемного взрыва и танки Т-90.

Работа Макмастера и его подчиненных рассматривается как наиболее существенное переосмысление будущего американской армии, говорил в минувшем апреле генерал Уэсли Кларк, верховный главнокомандующий силами НАТО в 1997-2000 годах. По словам Кларка, проблемным вопросам, о которых говорит Макмастер, не уделялось внимания около 25 лет. Если власти США прислушаются к призывам нового советника, Америке придется тратить на оборону гораздо больше.