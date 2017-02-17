Максим Михайленко, Деловая столица

16 февраля в Бонне, в ходе саммита министров иностранных дел G20 и синхронно с ежегодной конференцией по международной безопасности в Мюнхене произошла долгожданная для Москвы встреча Сергея Лаврова с новым руководителем Госдепартамента Рексом Тиллерсоном. Именно для этого Лавров несколько скоропалительно вылетел в Германию, хотя никакой повестки дня для этого периодического мероприятия у российского МИДа на этот раз не было. Причем такой дефицит содержания касается и Бонна, и Мюнхена - хотя именно в нынешнем году исполняется десять лет так называемой "мюнхенской" речи Путина, в которой тот выразил собственную обиду на западный мир.

Впрочем, сегодня, конечно, не до сантиментов - встреча проходила на фоне жестких заявлений главы Пентагона Джеймса Мэттиса, потребовавшего от американских дипломатов вести переговоры с русскими с позиций силы и скандального увольнения советника по национальной безопасности Майкла Флинна, ставшего результатом излишней открытости по отношению к Кремлю. Так, Лавров "с пылу с жару" объявил, что "Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств", что вызвало улыбки на лицах членов американской делегации. А вот далее официальные отчеты о встрече сильно разнятся - думается, это связано с политикой тотального контроля над СМИ, которая многие годы проводится Кремлем.

Так, по информации "Интерфакса", министр иностранных дел России подчеркнул, что американский госсекретарь якобы подтвердил желание Дональда Трампа улучшить двусторонние отношения, подорванные предыдущей администрацией США, особенно в последние месяцы президентства Барака Обамы. В частности, по словам Лаврова, Рекс Тиллерсон выразил готовность поддерживать мирный процесс в Сирии, стартовавший на переговорах в столице Казахстана. Кроме того, уверен посланник Путина, в ходе его переговоров с госсекретарем США обе стороны подтвердили общие намерения по борьбе с мировым терроризмом. Причем, не только в Сирии, но и в других регионах Ближнего Востока.

В то же время, по информации Reuters, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва должна придерживаться взятых на себя обязательств по урегулированию кризиса на востоке Украины. "Мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по минским договоренностям и работу по деэскалации насилия в Украине", - заявил Тиллерсон после встречи с путинским министром. На другие вопросы глава Госдепартамента отвечать не стал. И, кстати, демонстративно отказался пожать руку Лаврову перед камерами.

Многословие Лаврова понять можно: в Москве начинают осознавать, что политический курс США в главном вопросе - украинском - скорее всего, останется неизменным. Что касается Ближнего Востока, то, к примеру, европейские дипломаты пока находятся в замешательстве от неясных и противоречивых заявлений Вашингтона (в том числе и в ходе германских мероприятий). Пока суд да дело, свою часть работы в Сирии динамично выполняет Реджеп Эрдоган, стараясь, чтобы его усилия не остались незамеченными в Америке (ради этого он временно "проглотил" даже "ошибку" российских ВКС, приведшую к гибели турецких солдат). Турецкими войсками освобожден от ИГИЛ ключевой населенный пункт Эль-Баб - это невзирая на то, что все "борцы с терроризмом" в Сирии активно мешают друг другу. Начат разговор и об официальном появлении в Сирии американских подразделений - похоже, американцам придется вернуться в этом регионе к традиционным альянсам и инструментарию (как уже показала спецоперация в Йемене), существовавшим до президентства Барака Обамы.

Что же касается официальной России, то она сильно переоценила свою значимость и теперь, думается, жалеет о столь грубом вмешательстве в американскую президентскую избирательную кампанию, вынудившем расслабленный истеблишмент США насторожиться. И даже предельно мобилизоваться - Конгресс готовит законопроект (за который, по-видимому, проголосуют обе партии), запрещающий президенту отменять антироссийские санкции. Также, явным образом оформился в Вашингтоне и альянс разведывательных ведомств и СМИ, не давший Майклу Флинну поработать и месяца (так что путинскому орденоносцу Тиллерсону теперь приходится вести себя крайне осторожно). Даже, собственно, Трамп в своем "твиттере" запустил пробный шар - не был ли, мол, Обама слишком мягок по отношению к России? Это, можно сказать, крамольная мысль, в контексте трех лет разочаровывающего избегания округом Колумбия поведения в стиле сверхдержавы, словно подначивавшего кремлевского гопника совершать все новые преступления.

Параллельно, как известно, в Баку происходит встреча глав генеральных штабов США и РФ - Джозефом Данфордом и невъездным в ЕС Валерием Герасимовым. Речь здесь, однако, не о столь популярной в Москве "борьбе с терроризмом", а о функционировании "красного телефона", позволяющего не допустить случайного Армагеддона.

В общем, "утро после Обамы" оказалось далеким от представлений российского режима о грядущей дружбе, в рамках которой Путин и Трамп разделили бы власть над планетой. Увидев, что Россия то ли не способна, то ли не хочет (скорее первое) выполнять американские задачи на китайском и иранском направлениях, да еще и причастна к скандализации нового американского правительства (такая быстрая отставка советника по национальной безопасности при массе отягчающих обстоятельств - событие историческое), Трамп быстро охладевает к своему заочному "другу". Лавров был выслан вперед скорее с оправданиями, которые, как видим, заслушивают, но не принимают.

Это болезненный момент для российского аппарата пропаганды - всему его личному составу приказано переобуваться в воздухе чуть ли не в течение суток. По информации агентства Bloomberg, Кремль передал государственным СМИ распоряжение перестать "подобострастно" говорить о Дональде Трампе. По словам источников агентства, такое указание получили государственные телеканалы. Оказывается, российское руководство обеспокоено растущими антироссийскими настроениями в администрации нового президента США. В России опасаются, что нынешнее руководство США окажется еще менее дружелюбным, чем предыдущее.

Кстати, каких-то персонажей московского цирка зритель может даже и не увидеть - оказывается, в последнее время слишком яростными за казенный счет российскими сторонниками Трампа в эфире сообщалась информация, озвучивания которой Кремль хотел бы избежать. Основной мессидж цензуры теперь такой - "Трампа больше нет", "Он больше не интересует среднего россиянина", да и вообще, пора начинать избирательную кампанию, вон юный министр экономики Орешкин убеждает Путина в 2-процентном росте по итогам 2017 года. Телевидение должно теперь нагонять позитив - а это амбициозная задача в условиях масштабного секвестра бюджета и стимулируемого иностранными спекулянтами роста курса рубля, на корню уничтожающего любое импортозамещение. Иными словами, россиянам в Вашингтоне пора сворачиваться.

Забавно, что накануне у здания информационного агентства "Россия Сегодня" прошел пикет активистов прокремлевского "Национально-освободительного движения", которым руководит марионеточный конспиролог Евгений Федоров, уверяющий, что все обитатели Кремля кроме Путина являются агентами Федеральной резервной системы. Пикетчики требовали от российских СМИ отказаться от "культа личности Трампа". Гендиректора агентства Дмитрия Киселева, ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия", который входит в холдинг ВГТРК, активисты даже обозвали "трампоманом".

Выверенные и стандартные заявления Рекса Тиллерсона после боннской встречи с Лавровым свидетельствуют о довольно эффективной операции по принуждению президента Трампа к прозрению, проводимой разведкой и журналистским сообществом. С которыми Дональду умные люди ругаться не советовали - это ведь ему не портье, которые в 70-е отшвыривали "цветных" клиентов с порога сдаваемой будущим президентов в аренду собственности.

Между прочим, из-под удара красиво вывели вице-президента Майка Пенса: советник-де ввел Пенса в заблуждение. Это сделано затем, что если команду в Белом доме все же придется рокировать, то 46-ой президент должен выглядеть безукоризненно (это притом, что Майкл Флинн уже начал путешествие по трубам американской системы расследований - зря, как говорится, не вылетел в Москву первым же рейсом). Такие приключения - последнее, что нужно в этой жизни Рексу Тиллерсону, намеревавшемуся после долгой карьеры в корпорации хотя бы два года почить на лаврах государственного деятеля, что, как ему представлялось ранее, значительно легче работы в бизнесе. Оказалось, что это не так - и уже с сенатских слушаний Тиллерсон ведет себя совершенно по-другому, чем получавший путинский орден предприниматель. Хотя, конечно, пока что внешнеполитический курс США остается довольно невнятным - сведение его к модификации доктрины Обамы будет выглядеть довольно комично (зачем тогда было городить огород?).

В любом случае, в Москву Лавров возвращается несолоно хлебавши - хорошо хоть Вашингтон пока не предложил совместно бороться с терроризмом на российской территории. А это значит, что холодная война будет продолжаться.