Юрий Панченко, Европейская правда

Украина наконец сделала важный шаг к защите от торгового давления России.

12 февраля стало известно, что в конце прошлой недели Украина направила в ВТО требование о создании Группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан (DS512 "Россия - меры в отношении транзитного движения"). Слушания по этому делу должны начаться уже 20 февраля.

Такое блокирование украинского экспорта в Казахстан было введено Россией с января прошлого года в ответ на старт действия зоны свободной торговли с Евросоюзом. А уже с июля прошлого года таким же образом был блокирован наш транзит в Кыргызстан.

В Министерстве экономического развития и торговли отмечают, что негативное влияние блокировки коснулось 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% - в Кыргызстан. Впрочем, благодаря принятым мерам, уверяют в Минэкономразвития, падение украинского экспорта в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году сократилось на 38,3% по сравнению с 2015 годом. Ранее в Минтрансе оценивали убытки от российской транспортной блокады на уровне $1 млрд. Однако для иска в ВТО Минэкономразвития уточнило эту сумму.

Убытки украинских экспортеров оценены на уровне $400 млн.

До сих пор торговый спор в ВТО открыт лишь по одному из многочисленных российских нарушений. 16 декабря прошлого года Орган по урегулированию споров ВТО по требованию Украины принял решение создать группу экспертов для рассмотрения спора о неправомерных ограничительных мерах РФ в отношении импорта вагонов и железнодорожного оборудования из Украины.

Впрочем, вскоре Украина может подать заявку на открытие еще одной экспертной группы -по нетарифным ограничениям экспорта кондитерских изделий и сока.

Однако нынешний иск можно назвать особенным.

Во-первых, нарушение Россией ключевых принципов свободной торговли (не говоря уже о многочисленных двусторонних соглашениях) настолько "шито белыми нитками", что обращение в ВТО было более чем ожидаемым. Ограничение транзита выглядит как очевидное нарушение Москвой принципов ВТО.

А главное, Украина впервые начала дело в ВТО, касающееся принципиальных торговых ограничений со стороны РФ.

Несмотря на это, были серьезные опасения, что Киев не пойдет на этот шаг.

Несколько источников со стороны ЕС предполагали, что Киев не пойдет на создание экспертной группы в ВТО, поскольку в ответ на это РФ пригрозила введением новых ограничений.

Косвенным доказательством является российская реакция на этот шаг Киева. Традиционно вопросы, связанные с ВТО, в РФ комментирует представитель профильного министерства. Максимум - министр экономики. Но этот шаг очень оперативно прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который заявил, что в ответ РФ "использует средства защиты, определенные международным правом".

А это, как минимум, свидетельствует о том, что украинский иск действительно стал неприятным сюрпризом для Кремля.

Но дело не только в России. Достаточно осторожной была и позиция Запада. Обещая помощь, Украину "настойчиво просили" не затрагивать очень деликатную сферу правомерности торговых ограничений по ст. XXI ГАТТ. И это требует отдельного пояснения.

Дело в том, что Россия свои действия объясняет "защитой по соображениям безопасности". Это - прямая ссылка на ст. XXI ГАТТ ВТО "Исключения по соображениям безопасности", где допускается временное введение ограничений, если страна "считает это необходимым для защиты существенных интересов своей безопасности в ответ на угрозу национальным интересам".

Другое дело, что до сих пор в ВТО не использовали эту лазейку. Именно потому эта норма остается "серой зоной" законодательства организации.

А соответственно - любое решение по этому делу станет действительно историческим для всей Всемирной торговой организации.

А это - немалые риски для всех стран. Имея прецедент, что является дозволенным уровнем ограничений ради защиты национальной безопасности, другие страны станут чаще использовать этот механизм.

Это - выход из "зоны комфорта" для всех ведущих экономик мира. А потому можно смело прогнозировать, что участие ЕС в этой экспертной группе будет очень активным.

С другой стороны, пассивность ЕС и США уже привела к тому, что РФ использует эту лазейку для обоснования всех своих ограничений. Например - введение пищевых контрсанкций. Неслучайно ни ЕС, ни США до сих пор не обжаловали эти меры. Хотя в Еврокомиссии анонсировали такой шаг.

Соответственно, решение по нашему транзитному спору может разблокировать подачу таких жалоб. Или обвалить ключевые принципы ВТО, складывавшиеся десятилетиями.

Как видим, украинская жалоба может иметь эпохальные последствия для всего мира.

Впрочем, в последние годы украинцам уже не привыкать жить в эпицентре мировой истории.