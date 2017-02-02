Алексей Кафтан, Деловая столица

По новостным агентствам ширится сообщение о том, что Башара Асада убил его собственный телохранитель, иранец Мехди Якоби. Некоторые издания (из тех, что поприличнее) осторожно указывают, что информация не проверена, хотя это и так очевидно, но с едва ли не обязательной ссылкой на некие "арабские СМИ" и перепечатки из них в израильской прессе. Без имен.

Жив ли Асад на данный момент или мертв, я, разумеется, не знаю. Но сильно подозреваю первое. По той причине, что текст сообщения, которое ходит по лентам сейчас, слово в слово дублирует "новость" трехлетней давности, если точнее, то от 24 марта 2013 г., которую тогда точно так же сообщили некие арабские СМИ.

Но не думаю, что этот фейк случайно выплыл из забытья. Скорее всего, его вытянули вполне намеренно. Причем ближайшие покровители сирийского диктатора. Те самые, которые сидят в Москве.

Для начала напомню, что на позапрошлой неделе Амир Тахери, колумнист принадлежащей саудитам лондонской газеты Asharq Al-Awsat, написал, что "психическое здоровье Асада подорвано пятью годами войны и напряжения": вследствие психологического давления он заработал нервный тик - дергается левый глаз. Эту новость подхватил The Independent, из которого она пошла бродить по рунету.

Вот только в процессе потерялась маленькая - но чертовски важная - деталь: Тахери ссылался на российских чиновников. И сделал это накануне российско-турецко-иранского "междусобойчика" в Астане, посвященного проблеме сирийского урегулирования. В ходе подготовки к которому Асад пытался качать права, в частности, требовал права голоса в вопросе выбора оппозиционных сил, которые можно пускать за стол переговоров. Но ему, если верить Тахери, без обиняков указали его место.

На минувшей неделе арабские СМИ опять обсуждали здоровье сирийского диктатора. Теперь у него "случился инсульт". В этот раз схему распространения слухов вычислить несколько сложнее, но оно и ни к чему. Любопытное объяснение этих слухов дал мне источник, ссылающийся на контакты в Бейруте и Дамаске.

Итак, с неделю назад высокопоставленный сирийский офицер был доставлен в отделение неотложной помощи из-за некоей "травмы шеи" (причем неизвестно, было ли это ранение или следствие несчастного случая). Меры безопасности при его сопровождении были столь высоки, что дали почву для слухов о том, что офицер этот - не кто иной, как Башар Асад собственной персоной.

На фоне организованной россиянами утечки о нервном тике она пришлась весьма кстати, усилив подозрения о том, что со здоровьем у бывшего стоматолога проблемы.

Хотя, строго говоря, новость о дергающемся глазе и в самом деле может быть правдой, но вряд ли является признаком угрожающего состояния: это в какой-то степени даже нормально, учитывая, в каком стрессе пребывает Асад.

В кругах сторонников режима в Дамаске поговаривают, что россияне поставили его перед непростыми решениями, которые нужно принять после Астаны и перед Женевой. В том числе речь идет об отмежевании от тех, кого в Москве считают враждебно настроенными (вероятно, проирански). Кроме того, Асад должен смириться и начать внедрять некоторые "конституционные" изменения.

Это неизбежно ведет к трениям в ближайшем окружении Асада.

Россияне же, вполне вероятно, разгоняют информацию о состоянии здоровья Асада, чтобы послать ему сигнал и усилить тем самым давление с целью добиться выполнения в некие установленные сроки.

В эту версию, разумеется, можно либо верить, либо не верить - прямых доказательств, ее подтверждающих, нет. Но косвенным может служить тот факт, что Москва никогда не обращает внимания публики на чье-либо здоровье просто так. Между тем очевидно, что в случае, если Асад станет серьезной помехой в играх Кремля, его таки не станет. Причем скоропостижно. То, что в ход пошел фейк трехлетней давности, вполне может быть очередным предупреждением - тем более что очередная встреча в Астане запланирована на 6 февраля. Россия крайне заинтересована в сближении с трамповой Америкой и, вполне вероятно, рассчитывает, что Вашингтон делегирует ей роль "смотрящего" над сирийскими делами. Тем более ввиду авансов относительно "совместной борьбы с ИГИЛ", которые раздавал 45-й президент США. В таких обстоятельствах любое неповиновение со стороны Асада приведет к скоропостижному финалу.

Но это лишь часть его проблемы. Вторая часть состоит в том, что российское видение дальнейшего обустройства Сирии не совпадает с иранским. И ошибка в лавировании между ними для пока еще президента чревата аналогичным завершением карьеры.