Вадим Довнар, Деловая столица

Глава Беларуси Александр Лукашенко осмелился назвать вещи своими именами. То есть, АТО в Украине - войной за независимость. И если здесь война с применением оружия, то, по словам главы Беларуси, его страна пока защищает суверенитет на экономическом фронте. А поскольку на Украину никто, кроме России не нападал, а у Минска экономическое противостояние тоже с Москвой, нет ничего удивительного, что российские же СМИ уже назвали данное выступление Лукашенко предательством.

Информационная война против Беларуси вообще и Александра Григорьевича в частности за последний месяц достигла того этапа, когда белорусский правитель перестал делать вид, что конфликт с Кремлем не носит системного характера.

Так 27 января, выступая перед научными и научно-педагогическими работниками, Лукашенко заявил: "Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику - не в военной сфере, не в политической", - передает государственное официальное агентство БелТА.

В общем, "брат" у ворот, сплотимся же. Представить такое еще полгода назад было просто невозможно.

Более 20 лет позиционируя себя как союзник России, войдя во все интеграционные проекты с РФ, Лукашенко едва ли не открытым текстом назвал Россию потенциальным для его страны агрессором.

Напомним, данному событию предшествовали несколько месяцев противостояния Москвы и Минска, антибелорусская кампания в российских медиа и информация о том, что в середине года Минобороны РФ намерен перебросить в Беларусь более 4 тысяч вагонов военных грузов. Белорусские эксперты полагают, что, если последнее произойдет, то это будет означать фактически оккупацию Беларуси. И хотя местные наблюдатели по-разному оценивают серьёзность происходящего, но все признают, что многолетний белорусский правитель чувствует некую опасность и хотел бы как-то дистанцироваться от России.

Дошло до того, что после двух попыток опровергнуть информацию о тех самых вагонах с военными грузами (дескать, не 4 тыс, а 400), "наверху" решили ее все-таки подтвердить устами провластных экспертов. И вот в начале года вышел доклад Центра стратегических и внешнеполитических исследований "Односторонние действия Российской Федерации в отношении Республики Беларусь в 2017 году", в котором РФ представляется как потенциальный агрессор, Лукашенко предстает как защитник белорусского суверенитета. Александр Григорьевич там просто невинный агнец. Не знал, не видел, все против его воли. Вот лишь несколько цитат из документа:

"Несогласованный с белорусской стороной план Москвы по отправке в Беларусь в 2017 году 4162 вагонов с грузами военного назначения (в 20 раз больше, чем во время учения "Запад-2013"), что косвенно свидетельствует об односторонних приготовлениях к мероприятиям стратегического развёртывания вооруженных сил Российской Федерации на белорусской территории".

"Запланированное Министерством обороны России увеличение грузовых перевозок в направлении Беларуси (свидетельствующее о намерении Москвы разместить в Беларуси более 2 дивизий войск) было якобы согласовано с белорусской стороной. Однако белорусская сторона даже не была проинформирована о таких планах российских коллег и, разумеется, согласия на данный шаг не давала (и, очевидно, не даст)".

Таким образом, во-первых, про 4000 вагонов можно забыть, во-вторых, велика вероятность того, что руководство Беларуси откажется от участия в "учениях" и попытается не пустить на свою территорию россиян, что в свою очередь еще больше обострит ситуацию в двусторонних отношениях. Впрочем, никаких иллюзий на счет соседа, даже у подвластных аналитиков больше нет:

"В настоящее время вероятность того, что российское руководство примет (или приняло) решение о провоцировании внутреннего конфликта и/или насильственной смене конституционного строя в Республике Беларусь, является высокой. При этом следует отметить, что риски, вытекающие из подобных действий российской стороны, для неё самой являются минимальными.

Поскольку Республика Беларусь последовательно и энергично реализует курс на обеспечение суверенитета и независимости во всех сферах, даже неудачная попытка смены режима в Беларуси со стороны России вряд ли существенно усилит данную политику Минска.

Скорость её реализации связана, в первую очередь, с ограниченностью возможностей, а не отсутствием воли белорусской стороны. Вероятность же того, что страны Запада смогут резко нарастить поддержку белорусскому руководству в случае его открытого противостояния с Москвой, стремится к нулю. Возможности Китайской Народной Республики в данной сфере также сужаются в силу особенностей текущей экономической и международной динамики. С точки же зрения внутриполитической динамики российская сторона обладает достаточным количеством и качеством активов в Беларуси для того, чтобы удерживать контроль над белорусской стороной в условиях почти любых новых политических реалий".

Характерно при этом, что, описывая инструментарий ведения Россией гибридных войн, в том числе и террористическую угрозу, авторы доклада резко меняют оценку белорусской оппозиции. Если два десятилетия людей несогласных с "властью" лукашенковские (а других там почти нет) СМИ причисляли к агентам Запада, то в данном документе они предстают инструментами влияния именно России. Тут уместно напомнить, что российские средства массовой пропаганды уже на протяжении минимум полугода пугают Лукашенко и своих обывателей именно "украинским сценарием". То есть, якобы в час Х пассионарии выйдут на улицу, чтобы свергнуть власть. Таким образом, кроме всего прочего в условиях стремительного падения уровня жизни в Беларуси, создается идеологическая почва для жестоких подавлений антилукашенковских выступлений. Только теперь будущие демонстранты уже, возможно, должны выступить в госпропаганде в роли колаборационистов, посягнувших на независимость и суверенитет в угоду Москве.

В общем, очевидно, что если Лукашенко и решил уйти в окончательный клинч с Кремлем, то делать ставку на патриотически настроенное население он не намерен.

"Нарратив первого типа может состоять в том, что действующее руководство Республики Беларусь якобы стало жертвой выступлений "прозападной националистической оппозиции", а Российская Федерация, вмешиваясь в ситуацию, "содействует восстановлению законной власти и конституционного порядка". Нарратив второго типа может состоять в том, что действующее руководство Республики Беларусь само отвернулось от России и стало союзником Запада против Москвы. В таком случае Российская Федерация будет просто защищать свои национальные интересы. Следует отметить, что первый из этих двух нарративов проще в трансляции и является более убедительным. Однако действия в рамках второго из названных нарративов также возможны. Кроме того, границы между ними могут стираться (активизация "прозападной оппозиции" может представляться как следствие "поворота на Запад", как это представлялось в отношении политической ситуации в Украине при В.Януковиче)", - сказано в документе.

Создается впечатление, что в Минске реально что-то знают о планах Кремля в отношении себя, не паникуют, и не только готовятся к грядущим событиям, но и параллельно готовят базу для еще большего ужесточения своего режима. Так или иначе, но спокойная жизнь для белорусов закончилась и в ближайшие несколько месяцев их точно ждут исторические события, значительнее которых не было более двадцати лет.