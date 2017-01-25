Резкое падение цен на газ в Европе и политические мегапроекты по возведению новых трубопроводов в ЕС и Китай проели дыру в бюджете «Газпрома». Финансовый план компании на ближайшие 3 года подразумевает ежегодное превышение расходов над доходами, следует из обзора Сбербанк CIB.

Как подсчитали аналитики Алекс Фэк и Валерий Нестеров, даже если цены на нефть удержатся у текущих отметок, дыра в бюджете «Газпрома» составит не меньше $15 млрд, сообщает Finanz.

Покрывать дефицит «Газпрому» придется за счет рекордных внешних займов и распродажи активов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета «Газпрома», в 2017-19 годах компания планирует разместить долг на $27 млрд и привлечь еще $6 млрд от продажи собственности.

Деньги нужны на мегастройки: «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток 2» обойдутся компании в 20 млрд евро ($21,3 млрд), уточнил ранее глава управления «Газпрома» Андрей Воробьев.

Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: из-за резкого падения цен на газ в Европе экспортная выручка «Газпрома» в 2016-м году стала минимальной за 12 лет даже несмотря на то, что поставки в физическом выражении выросли на 11%.

В бюджет 2017-18 годов «Газпром» закладывает цену в $171 за тысячу кубометров при нефти по $50 за баррель, а это необычно низкий уровень, отмечают Фэк и Нестеров.

Судя по всему, «Газпром» готовится к тому, что ему придется предоставлять скидки на европейском рынке, куда в ближайшие годы начнет поступать дешевый СПГ из Катара, Австралии и США, предполагают эксперты Сбербанк CIB.

Из-за дыры в бюджете «Газпром» не сможет выплачивать повышенные дивиденды по норме, которую продвигает Минфин России, - 50% чистой прибыли. По сведениям источников Bloomberg, уже принято решение заморозить выплаты на ближайшие 3 года.

Политические амбиции, реализуемые с помощью «Газпрома» дорого обходятся и самой компании, и российскому бюджету, и в итоге российским гражданам, констатирует партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

В выигрыше, впрочем, остаются близкие к Кремлю подрядчики, получающие миллиардные контракты на строительство трубопроводов и компрессорных станций и оттачивающие свои способности по раздуванию смет.

За 9 месяцев 2016 года чистая прибыль «Газпрома» обвалилась в 2,3 раза до 75,417 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась в 2,8 раза и составила 192,664 млрд руб. Выручка уменьшилась на 10% до 2,775 трлн руб. При этом выплаты членам правления «Газпрома» были увеличены на 22% до 2,129 млрд руб., в том числе премии - на 72% до 1,124 млрд руб.

