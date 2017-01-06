Оксана Гришина

UBR.ua

2016 год показал снижение цен на новые квадратные метры. Тем не менее, интерес к инвестициям в новострои сохраняется и, по мнению экспертов, будет расти в этом году.

Согласно анализу ЛУН.ua, средние цены на рынке первичной недвижимости за год снизились с 22,4 тыс.грн/кв.м до 22 тыс.грн., минимальные чуточку поднялись - с 14,2 тыс.грн до 14,5 тыс.грн./кв.м.

Подорожание объяснили в первую очередь прекращением продаж в некоторых из объектов Войцеховского, предлагавших заведомо демпинговые цены.

Если пересчитать стоимость недвижимости по безналичному курсу доллара, то динамика не понравится любителям вкладываться в квадратные метры: за год они в среднем подешевели с $930 до $830 на квадрате - на 10,8%. В тоже время минимальные валютные расценки скатились на 5,5%, до $550/ кв.м. Тем не менее, отмечают риелторы, желающих спрятать свои денежные накопления в недвижимость, в прошлом году не становилось меньше.

"Можно отметить, что количество инвестиционных сделок из года в год только растет. Разница в стоимости квартиры на начальном и завершающем этапах составляет около 20-25%, поэтому такое вложение средств позволяет получить существенную прибыль при перепродаже квартиры. Если же покупатель не заинтересован в быстром возврате инвестиций, он может зарабатывать на сдаче жилья в аренду. Особенно это актуально для квартир с ремонтом от застройщика", - пояснила UBR.ua заместитель коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Но отметила, что требования потенциальных инвесторов тоже выросли. Их больше не интересуют типовые дома с устаревшими планировками. Чтобы привлечь внимание не только покупателей "для себя", но и инвесторов, планирующих в дальнейшем продать квартиры или сдавать их в аренду, девелоперы делают ставку на полноценные комплексы. Это мини-города с инфраструктурой, необходимой для жизни: от садиков и торговых комплексов до паркингов у дома.

Цены в долларах по районам в декабре 2016

Увеличение покупок недвижимости под перепродажу или аренду в будущем - не новый тренд, но все более масштабный. Об этом говорят многие застройщики.

"По оценкам наших аналитиков и отделов продаж, доля инвестиционного спроса составляет до 1/3 всех сделок: примерно такая доля покупателей инвестируют в недвижимость с целью сохранения сбережений", - отметил UBR.ua руководитель департамента маркетинга группы компаний DIM Кирилл Верещагин.

Но эксперты уверяют, что под аренду (или перепродажу) чаще всего покупается качественное жилье. Оно не требует моментального ремонта и может удовлетворить запросы квартиросъемщиков.

"В столице появился сегмент небольших доходных домов, который проявил себя как конкурентный к рынку аренды в эконом- и эконом-минус сегментах как по цене, так и по качеству. Уже сегодня в Киеве можно купить квартиру от 580 тыс. грн, которая будет оборудована стиральной машиной, микроволновкой, входной группой и даже урнами для мусора. Инвесторы чаще всего встречаются именно на такие квартиры, недорогие и полностью готовые для последующей сдачи в аренду", - рассказал управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов.

Эксперт считает, что на вложениях в такие новострои можно заработать в два раза больше, чем на инвестициях в другое жилье.

В качестве примера он сравнил покупку квартиры на вторичном рынке и инвестиции в малометражную в новострое. Типичная сделка: б/у жилье с хорошим расположением (рядом с транспортной развязкой или метро) сейчас можно найти за $45 тыс., и в итоге сторговаться и купить за $35 тыс. или 945 тыс.грн. При этом сдать в аренду такую квартиру сегодня можно в среднем за 5 тыс.грн в месяц, то есть за год зарабатывать на них 60 тыс.грн, что даст доходность 6,9%.

В тоже время малометражные квартиры в новостройках на текущий момент можно приобрести за $20 тыс. или 500 тыс.грн. Сдавать их можно чуть дешевле, 4,5 тыс.грн в месяц или 54 тыс.грн. в год. Но в итоге такая инвестиция в связи с большим спросом на арендное жилье именно сегмента эконом-минус даст 10,8% доходности, уверяет Артюхов.

"В этом направлении мы видим, что 30% из всех покупателей - это инвесторы. При прочих равных, в других сегментах жилой недвижимости Киева доля инвесторов не превышает 10%", - заметил он.