Чтобы энергомост перестал быть фикцией, нужно найти до 300 млрд руб. Или продолжать всей Россией оплачивать счета крымчан за электричество.

В Сети хватает видео бесед с крымчанами-путинофилами накануне "референдума". На вопросы, как они будут жить без украинской воды из Днепра, продуктов и электричества, они в разных вариациях отвечали примерно следующее: "Путин надавит на Киев, и он нам будет продавать за копейки все, что потребуется". То есть сохранение статус-кво после аннексии, скорее всего, привело бы к тому, что адепты "Крымнаша", как и прежде, уплетали бы качественные украинские продукты, пользовались электричеством и водой и благодарили за эти блага Путина.

Так что блокада была, безусловно, верным политическим шагом, и хорошо, что к ее энергетической составляющей центральную власть активно подтолкнули крымские татары своими акциями протеста, не то бы мы еще долго слушали разглагольствования очередного министра энергетики о том, сколько зарабатывает госбюджет Украины на поставках оккупантам электричества.

Теперь проблемой энергоснабжения Крыма вынуждена заниматься российская власть, вкладывая колоссальные средства.

Украинское наследство

С электричеством в Крыму всегда были проблемы. В советские времена постоянно прилагались усилия каким-то образом увеличить собственные мощности полуострова, прежде всего для нормального функционирования Черноморского флота. Дошло даже до экспериментов с ядерной энергетикой. Так, в начале 1960-х в Севастополе построили электростанцию мощностью 24 МВт, разместив ее в горе на берегу Инкерманской бухты. Она должна была обеспечивать жизнедеятельность флота, в том числе в условиях атомной войны. Успешно проработав до 1980-х, электростанция была демонтирована для реконструкции, которая так и не наступила.

Не менее печальна история строительства и другого объекта - Крымской АЭС. Даже при пуске первой очереди мощностью 2000 МВт она должна была буквально "залить" полуостров дешевой электроэнергией. Пуск первого реактора предполагался в 1989 г., но экономическая ситуация в стране и трагедия в Чернобыле привели к тому, что к 1987 г. проект сначала приостановили, а через два года окончательно закрыли, хотя готовность первого блока составляла достаточно внушительные 85%. C 1995 по 1999 гг. в турбинном цехе станции проходили дискотеки знаменитого фестиваля электронной музыки Kazantip, сейчас он стоит заброшенным.

Из построенного в 1980-е в пиковом режиме работали установленные на Симферопольской ТЭЦ две жидкотопливные газотурбинные установки мощностью по 105 МВт каждая. Век их тоже оказался недолог, и в начале 1990-х они были выведены из эксплуатации, а потом демонтированы.

Проблема нехватки энергетических мощностей на полуострове после 1991 г. неожиданно разрешилась сама собой. Резко снизилось промышленное потребление, и в Крыму сложилась достаточно сбалансированная система энергоснабжения. При этом основная часть электроэнергии поступала от Запорожской АЭС, а четыре крымские ТЭЦ работали по тепловой нагрузке в экономичном режиме.

Для сравнения: если в 1990 г. в Крыму было потреблено около 9 млрд кВт-ч электроэнергии, то в 2010-х потребление снизилось до 7-8 млрд кВт-ч.

Также с начала 1990-х в АРК построили несколько ветроэлектростанций (ВЭС) суммарной мощностью 88 МВт, на сегодняшний день частично устаревших и не работающих. А в 2010-2012 гг. активно строились солнечные электростанции (СЭС), инвестором которых выступала близкая к беглым братьям Клюевым компания Activ Solar. Их суммарная мощность составила 400 МВт, из которых 300 МВт были задействованы в производстве электроэнергии.

Однако энергетических проблем Крыма строительство ВЭС и СЭС не решило. В последний год до аннексии АРК при общем потреблении 7,1 млрд кВт-ч получала за счет перетока материковой Украины 6 млрд кВт-ч.

Недешевое удовольствие

Как известно, с 1 января 2016 г. АРК не получает электричество с материковой Украины. После известных акций протеста крымских татар, сопровождавшихся повреждением опор ЛЭП, Рефат Чубаров и другие лидеры крымскотатарского народа потребовали, чтобы в новом контракте было обязательно оговорено, что Крым - временно оккупированная РФ территория. В результате контракт так и не был подписан, и российской власти пришлось в авральном порядке решать проблему огромного энергодефицита. Пройти режим чрезвычайного положения сильно помогли дизель-генераторы, которые массово завозились на полуостров для обеспечения энергией военных частей. По не полным данным, в течение 2014-2015 гг. их было завезено около 1500 общей мощностью 310 МВт. Частично ими были обеспечены и социально значимые объекты - школы, детские сады, больницы. Однако по факту они не подключены к единой системе энергоснабжения и включаются по мере необходимости, поэтому их мощности нельзя полноценно учитывать в общем энергобалансе.

С другой стороны, работа дизель-генераторов - недешевое удовольствие. Когда их мощности были задействованы в полном объеме, потребление нефтепродуктов, по некоторым данным, увеличилось в несколько десятков раз. За два дня Крым потреблял обычную месячную норму нефтепродуктов - бензовозы не успевали разгружаться, нефтебазы опустели, Россия была даже вынуждена пустить на Крым танкеры. По подсчетам экспертов, стоимость производства электроэнергии на дизель-генераторе с учетом стоимости дизеля, логистики и амортизации установки составляет 22-23 руб. за 1 кВт, что в 10 раз больше того, что население платит по тарифу. Да и сами установки просто "сгорают" на работе.

Не говоря уже о том, что некоторую часть генераторов чиновники перепродали налево. Было открыто несколько уголовных дел, а в сентябре-октябре 2015 г. пришлось проводить мероприятия по изъятию дизель-генераторов у мелкого бизнеса "для общественных нужд".

Гораздо более серьезным дополнением к собственным мощностям АРК стали мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС). Первые 13 доставили из Сочи и Московской области (где они составляли часть резервных мощностей Москвы) еще в конце 2014 г. А в ноябре 2015-го было принято решение о поставке из Владивостока двух дополнительных МГТЭС, принадлежащих ПАО "РАО ЭС Востока". Их перевозили несколькими рейсами самолетом Ан-124 "Руслан". Общая мощность МГТЭС составляет 337,5 МВт, они распределены по трем площадкам в дополнение к уже имеющимся мощностям Сакской, Севастопольской и Симферопольской ТЭЦ. Энергия МГТЭС не менее дорогая, нежели у дизель-генераторов, поэтому используются они исключительно в часы пиковых нагрузок. К слову, нынешние крымские тарифы на электроэнергию остаются дотационными, то есть затраты равномерно распределяются на всех российских потребителей.

Энергомост - фикция или реальность?

Панацеей крымских энергетических проблем считается пресловутый энергомост, то есть подводный кабель, который соединил полуостров с мощностями Краснодарского края. 15 декабря 2015 г. в свойственной ему пафосной манере Владимир Путин в режиме телемоста дал старт поставкам электроэнергии в Крым по якобы второй нитке энергомоста (первая была запущена несколько ранее - 2 декабря).

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, которые любят цитировать крымские СМИ, "с учетом собственной генерации и перетоков общие возможности и общие мощности крымской энергосистемы после ввода второй нитки составят примерно 1000 МВт, что обеспечит от 80 до 100% потребности Крыма в электроэнергии в зависимости от времени суток".

Однако из каких резервов мощности россияне обеспечивают питание Крыма с Таманского полуострова - непонятно даже специалистам: все существующие подстанции там перегружены, а Кубань уже давно является энергодефицитным районом. Однако какие-то временные ветки все-таки были проложены, так что вероятность того, что вместе с Крымом в случае форс-мажоров блэкаут будет накрывать и Краснодарский край, весьма высока.

Вообще, российскими специалистами планировалось, что энергомост в Крым будет состоять из двух очередей, или четырех ниток, однако планы у них меняются буквально с колес. Так, строительство второй очереди планировалось завершить в мае 2016 г., однако судя по отсутствию победных реляций ее ввод в строй откладывается на неопределенное время. Прежде всего это связано с международными санкциями, которые запрещают поставки любого более-менее технологического оборудования как в Крым, так и для нужд Крыма.

Кроме того, говоря об энергомосте, многие забывают и еще один аспект - для использования кубанского электричества придется почти полностью обновить всю инфраструктуру, которая последние 50 лет была заточена на прием электричества со стороны Украины. Так, например, оптимальное место, куда могут зайти ЛЭП от энергомоста и откуда может начаться распределение электроэнергии по Крыму, - это Камыш-Бурунская подстанция с напряжением 220 кВ. Однако по имеющимся технически возможностям туда можно завести одну линию энергомоста на 200 МВт, что, впрочем, и сделали, когда включали первую нитку. И выходит из нее тоже одна ЛЭП на 220 кВ, которая идет дальше на Феодосию и Симферополь.

Понимая все проблемы, для второй нитки энергомоста была построена отдельная ЛЭП, идущая непосредственно из пункта "Крым-2" на будущую подстанцию "Кафа" возле Феодосии. Вероятнее всего, на нее сразу же будут заведены и оставшиеся две нитки второй очереди энергомоста.

Но крымским и российским энергетикам придется менять и существующее "плечо" Керчь-Симферополь, на которое приходится 30% потерь при передаче электроэнергии. То есть фактически им придется строить еще не две, а три ЛЭП. Также им необходимо успеть реализовать и другие инфраструктурные проекты, чтобы обеспечить переброску электроэнергии по всему полуострову, а не только по его восточной части.

Как утверждал в своем интервью экс-руководитель "Укрэнерго" Константин Ущаповский: "Чтобы распределить мощность, нужно сначала передать ее из Керчи на центральную подстанцию полуострова - ПС 330 кВ "Джанкой". Для этого необходимо построить линию электропередачи 330 кВ от Керчи до Джанкоя и подстанцию "Кафа". Потребуются очень большие инвестиции и капитальное строительство".

Запасной вариант

То, что энергомост может не заработать на полную силу, вполне понимают и российские энергетики. Так, в "Схеме территориального планирования Республики Крым и Севастополя", утвержденной правительством России 8 октября 2015 г., прописано создание двух тепловых станций на территории полуострова: Севастопольской ПГУ-ТЭС мощностью 470 МВт (первая очередь - к 1 сентября 2017 г., вторая - март 2018-го) и Симферопольской ПГУ-ТЭС аналогичной мощности. Хотя, казалось бы, на фоне бравурных сообщений о покрытии с вводом энергомоста 90% потребностей полуострова особой необходимости в их постройке как бы и нет.

Кроме того, "Объединенная двигателестроительная корпорация" совместно с инжиниринговой компанией ЭСК "Союз" и "КрымТЭЦ" обратились в минэнерго России с предложением о модернизации Камыш-Бурунской и Сакской ТЭЦ за счет установки на их площадках четырех новых парогазовых установок мощностью 60 МВт. Выделены ли деньги на такой проект, пока неизвестно, но сам факт имеющихся планов весьма красноречив.

Тем не менее, судя по обрывочным данным, есть некоторые подвижки и в наращивании местной генерации. Насколько можно верить отчетности "правительства" Аксенова, если в 2014 г. в Крыму было произведено 1131 млн кВт-ч электроэнергии, то в 2015 г. - 1336 млн кВт-ч, а за 10 месяцев 2016 г. - 1826 млн кВт-ч. Львиную долю прироста обеспечили "золотые" МГТЭС, при этом доля выработки местных ТЭЦ увеличилась на 4,9%, СЭС - на 7,5%, ВЭС - на 5,1%.

Таким образом, на сегодняшний день уже никто не сомневается в том, что Крым можно сделать энергонезависимым от Украины - все дело в размерах вложений, сроках и стоимости дальнейшего обслуживания.

Из чьего кармана инвестиции?

По подсчетам экспертов рынка, стоимость энергомоста оценивается в 47,3 млрд руб. Строительство двух тепловых станций потянет еще на 72 млрд. Проект модернизации двух ТЭЦ - еще 9,35 млрд. И это без учета модернизации передающих сетей. Вместе с ними суммы называются разные, в пределах 200-300 млрд руб.

Весьма показательно, что российское государство на сегодняшний день не планирует брать на себя груз финансирования крымских проектов. Так, в Федеральной целевой программе записано, что большая часть затрат на строительство энергообъектов в Крыму будет возложена на частных инвесторов. В частности, на модернизацию Камыш-Бурунской и Сакской ТЭЦ государство не планирует выделять средств вообще - все 9,35 млрд руб. должны быть получены от неких инвесторов.

Из необходимой суммы в 72 млрд на строительство новых ПГУ-ТЭЦ Кремль собирается выделить только 20 млрд, а оставшуюся сумму должны будут вложить снова-таки частные инвесторы. При этом не следует забывать о крымских санкциях, делающих инвестиции в полуостров крайне рискованным делом для приличных компаний. Поэтому наиболее вероятным представляется вариант сохранения нынешнего положения вещей - когда счета крымчан за электричество будут солидарно оплачиваться всеми россиянами.