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Рідні не можуть знайти людину в м. Маріуполь («Знайди Близьких»)
09:01 06.01.2023 |
У м. Маріуполь зник безвісти Череп Олександр Кирилович, 18.03.1926 р.н.
Перебував у лікарні 9, може бути під іншим прізвищем та ім'ям.
Череп Олександр Кирилович
Телефон для зв'язку +380989983900 +380962438020 - вайбер, вацап, телеграм
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Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв'язок, надсилати нам усю інформацію.
Рекомендуємо використовувати таку форму звернення:
1. ПІБ зниклої людини;
2. Ваші контактні дані;
3. Фото зниклого, опис особливих прикмет;
4. Приблизне місце останнього перебування зниклого.
Проєкт "Знайди близьких" некомерційний, усі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно в ЗМІ. Запрошуємо колег зі ЗМІ долучитися до ініціативи!
Координатором проекту є заступник керівника інформагентства "Інтерфакс-Україна" та видавець проекту Open4Business Максим Уракін.
Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту [email protected]
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