Рідні не можуть знайти людину в м. Маріуполь («Знайди Близьких»)

У м. Маріуполь зник безвісти Череп Олександр Кирилович, 18.03.1926 р.н.

Перебував у лікарні 9, може бути під іншим прізвищем та ім'ям.

Череп Олександр Кирилович

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Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв'язок, надсилати нам усю інформацію.

Рекомендуємо використовувати таку форму звернення:

1. ПІБ зниклої людини;

2. Ваші контактні дані;

3. Фото зниклого, опис особливих прикмет;

4. Приблизне місце останнього перебування зниклого.

Проєкт "Знайди близьких" некомерційний, усі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно в ЗМІ. Запрошуємо колег зі ЗМІ долучитися до ініціативи!

Координатором проекту є заступник керівника інформагентства "Інтерфакс-Україна" та видавець проекту Open4Business Максим Уракін.

Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту [email protected]