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ПриватБанк запускает пилотный проект электронных билетов в городском транспорте
21:18 18.01.2017 |
КП "Львовэлектротранс" при поддержке ПриватБанка тестирует первый в Украине пилотный проект оплаты проезда в городском транспорте с помощью электронных билетов. С 23 января пассажиры львовского трамвая № 8 смогут ездить без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном. Для этого нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.
«Мы начинаем внедрение в Украине технологии электронных билетов, которая удобна и понятна большинству пассажиров, а главное, идеальна с точки зрения безопасности, - отмечает руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. - Преимущество этой технологии в том, что она не требует огромных затрат на инфраструктуру и модернизацию городского транспорта».
Новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть запущена в любом украинском городе за один-два дня, так как не требует установки в транспорте дополнительного оборудования для считывания карт или верификации пассажиров. Городскому транспортному предприятию достаточно разместить стикеры с QR-кодом в салоне или на остановках транспорта и провести тренинги для контролеров по использованию нового вида билетов.
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