Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту

С 4 апреля метрополитен Киева возобновляет сообщение через Южный мост.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Движение "зеленой" веткой организовано от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная", - рассказал Поворозник.

Он напомнил, что "красная линия" функционирует от станции "Шулявская" до станции "Театральная", "синяя" линия - от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Без остановки поезда следуют мимо станций "Майдан Независимости, "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская".

Средний интервал на линиях составляет 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Для перевозки пассажиров метрополитен будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.