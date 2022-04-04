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Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту
08:58 04.04.2022 |
С 4 апреля метрополитен Киева возобновляет сообщение через Южный мост.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Движение "зеленой" веткой организовано от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная", - рассказал Поворозник.
Он напомнил, что "красная линия" функционирует от станции "Шулявская" до станции "Театральная", "синяя" линия - от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
Без остановки поезда следуют мимо станций "Майдан Независимости, "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская".
Средний интервал на линиях составляет 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.
Для перевозки пассажиров метрополитен будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.
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