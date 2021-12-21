«Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

Группа компаний "Автострада" на Дарницком мосту в Киеве пробурила и забетонировала половину буронабивных свай, необходимых для постройки левобережной развязки.

Как сообщила пресс-служба группы компаний в понедельник, работа идет круглосуточно, в среднем за сутки устанавливается две сваи.

"Мостовые работы выполняются с помощью двух мощных буровых установок. Одна из них - Bauer BG 45 Premium Line, 2021 года выпуска, компания приобрела в Германии. Неделю назад она была привезена и смонтирована, она уже работает на мосту в режиме 24/7. Модель отличается тем, что позволяет проводить бурение в сложных грунтах, и после завершения работ на Дарницком мосту она будет перевезена на Ямпольский мост, который соединит Украину с Молдовой. Для ускорения работ на участке работает еще одна установка Bauer BG 36", - говорится в сообщении.

Кроме бурения на объекте продолжается изготовление металлических конструкций, бетонные и другие работы.

"В частности, специалисты компании производят шпунтовое ограждение для устройства ростверка тела опоры, сами ростверки, стапели для укрупнения элементов металлических пролетных строений (плит, консолей, балок), временные опоры для монтажа готовых строений", - рассказали в "Автостраде".

К настоящему времени уже завершено устройство пяти фундаментов подпорной стенки съезда в сторону Харьковского массива.

По данным группы компаний, на объекте работают 110 специалистов мостостроительного подразделения Автострады, привлечены более 50 единиц специализированной мостостроительной техники.

Проектом строительства левобережной развязки Дарницкого моста предусматривается строительство двух съездов на Днепровскую набережную (в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона) и заезда на мост (со стороны проспекта Бажана). Основные работы планируется завершить до конца 2022 года.

Группа компаний "Автострада" - один из лидеров дорожно-строительной сферы и является частью холдинга MS Capital. Осуществляет капитальный ремонт и строительство дорог и мостов. Имеет в собственности более 2,5 тыс. единиц специализированной техники и 5,5 тыс. штатных работников.





