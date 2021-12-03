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Кличко анонсировал новые цены на проезд в Киеве после окончания отопительного сезона
09:51 03.12.2021 |
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал повышение цен на проезд в общественном транспорте столицы после окончания отопительного сезона. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала Киев.
"Для киевлян рассматривается цена 12 грн, если покупать с использованием "Карты киевлянина". Если люди покупают проездной на большое количество поездок, то он будет стоить 14 грн. Если человек решил один раз проехать, мы можем рассматривать цену до 20 грн", - сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что решение о повышении цен будет приниматься только после обсуждений, презентаций и обоснования.
"До конца отопительного сезона повышение цены на проезд не будет происходить", - заверил мэр Киева.
Он пообещал сохранить право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.
Также Виталий Кличко сообщил, что Киевсовет рассмотрит 7 декабря выделение 500 млн грн как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте для Киевпастранса и Киевского метрополитена.
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