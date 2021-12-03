Кличко анонсировал новые цены на проезд в Киеве после окончания отопительного сезона

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал повышение цен на проезд в общественном транспорте столицы после окончания отопительного сезона. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала Киев.

"Для киевлян рассматривается цена 12 грн, если покупать с использованием "Карты киевлянина". Если люди покупают проездной на большое количество поездок, то он будет стоить 14 грн. Если человек решил один раз проехать, мы можем рассматривать цену до 20 грн", - сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что решение о повышении цен будет приниматься только после обсуждений, презентаций и обоснования.

"До конца отопительного сезона повышение цены на проезд не будет происходить", - заверил мэр Киева.

Он пообещал сохранить право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.

Также Виталий Кличко сообщил, что Киевсовет рассмотрит 7 декабря выделение 500 млн грн как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте для Киевпастранса и Киевского метрополитена.