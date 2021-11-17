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Uber Shuttle прекращает работу в Киеве
08:27 17.11.2021 |
Компания Uber анонсировала закрытие сервиса Uber Shuttle в Киеве с 19 ноября 2021 года.
Об этом говорится в сообщении компании.
"После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы ... стремимся и дальше помогать городам двигаться с помощью технологии Uber. Другие наши сервисы, как UberX и Uber Comfort, будут работать в Киеве, поэтому мы надеемся, что вы продолжите пользоваться Uber", - говорится в сообщении.
В компании обещают вернуть неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карточку, с которой была совершена покупка.
Для пакетов, приобретенных за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис в Украине.
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