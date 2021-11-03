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В Киеве уже можно «арендовать» публичные паркоместа
08:43 03.11.2021 |
В октябре власти Киева сделали неожиданное заявление: паркоместа на публичных парковках в столице можно будет взять в аренду.
Как это будет работать? LIGA.net спросила об этом у заместителя главы Киевской городской госадминистрации Константина Усова.
Публикуем его ответы на самые важные вопросы.
Зачем это нужно?
Так в КГГА хотят дать возможность легально забронировать паркоместо, в отличие от того, как это происходит сейчас - с помощью грубой силы. Сейчас же паркоместа могут "захватывать" конусами, бутылками, самодельными табличками и т.п.
При этом места не планируют продавать.
Кто сможет претендовать на паркоместа?
Услуга "аренды" паркомест доступна для всех киевлян, которые хотят воспользоваться предоплаченной парковкой. Это может быть владелец бизнеса, возле здания которого расположена паркомайданчик, человек, ежедневно приезжающий в эту местность и т.д.
При этом паркоместо не будет привязано к конкретным номерным знакам авто.
Соответственно, "покупатель" места будет решать, кто сможет на нем парковаться. Также именно он будет заботиться о том, чтобы его место не было занято.
Это больше корпоративная услуга. Она педназначена для бизнесменов, которым по роду дечтельности нужно предложить клиентам возможность оставить авто непосредственно у входа.
Как "забронировать" паркоместо?
Если паркоместом будет интересоваться только одна компания или гражданин, то он будет напрямую подписывать договор с коммунальным предприятием "Киевтранспарксервис".
Если же местом будет интересоваться несколько сторон, будут проводиться торги за паркоместа на публичном электронном аукционе. В результате бизнес или гражданин будут иметь официальный договор с городом о предоплаченном паркоместе.
Как узнать, что паркоместо доступно и его можно "арендовать"? Если кого-то заинтересовало место на коммунальной парковке, он должен позвонить в КП "Киевтранспарксервис". Там ему сообщат, есть ли там доступные места (количество ограничено). и он подпишет договор с этим КП.
Какая цена за паркоместо?
В зависимости от территориальной зоны парковки, цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться:
- I зона (центр): от 8599 грн. в месяц;
- ІІ зона (окрестности центра): от 4410 грн/мес;
- ІІІ зона (спальные районы): от 1323 грн/мес.
Эти цены будут фиксированными, если местом интересуется один человек. Однако на аукционе эти цены будут стартовыми и могут увеличиваться. Победителем будет тот, кто предложит большую цену. Она может возрасти как до 100 00 грн/мес, так и до 50 000 грн/мес.
Договор о бронировании мест будет действителен один месяц. После - место снова становится вакантным и на него снова может претендовать кто угодно.
В будущем в КГГА планируют ввести бронирование этих мест сроком на один год по 100% предоплате.
Какие паркоместа будут "сдавать"?
Предоплаченные паркоместа появятся в I, II и III парковочных зонах.
В первую очередь, речь идет о парковочных площадках возле торговых центров, салонов красоты, бутиков, банков и т.д.
При этом город не будет сдавать все места. Будет действовать ограничение на количество машиномест на площадке, которые могут быть переданы под бронирование. Их будет не больше 40%.
Минимум 60% парковочного пространства будет оставаться общедоступным.
Как будет выглядеть бронирование паркоместа?
Возле паркоместа будет стоять соответствующая табличка с QR-кодом и символикой арендатора. Инспектор по парковке в таком случае будет проверять подлинность таблички по QR-коду на ней. Он не будет сканировать номерные знаки авто, как в случае платы за почасовую парковку.
Когда можно будет "арендовать" паркоместо?
Услуга по "подписке" паркомест уже доступна.
В КГГА прогнозируют, что в декабре могут состояться первые аукционы по аренде паркомест, которыми интересуются несколько сторон.
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