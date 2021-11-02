Финансовые новости
- |
- 02.11.21
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца
08:21 02.11.2021 |
Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца, однако пика заболеваемости город еще не достиг, сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.
"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум в течение месяца", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то согласно этому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.
"На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!", - подчеркнул градоначальник.
Кличко отметил, что на сегодняшний день город справляется с очередным пиком заболеваемости.
"Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлено более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, коек с кислородом заполнены почти 80%", - сообщил Кличко.
По его словам, кислород в городе пока есть, но столичная власть заключила предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.
Вместе с тем, мэр отметил, что могут быть проблемы в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке. "Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное - чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", - подчеркнул мэр.
Также Кличко отметил, что в столичных больницах почти заполнены реанимационные отделения, но пока места еще есть.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личных обязательств по первому эпизоду подозрения
|Глава Минэкономики Любченко подал в отставку
|Зародыш сепаратизма на Одесчине. Короткие итоги выборов 31 октября
|Андрей Рыженко: Корабли НАТО в Черном море – ответ на российские маневры у наших границ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца
|Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы
|На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов
|Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий
|Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры
|Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»
Это интересно
|Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет
|У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
|Британские учёные придумали оптическую запись с плотность в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray
|TCL представила первый в мире дисплей 8К с частотой обновления 265 Гц
|В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди
|Toyota официально представила электрический аналог RAV4
|Meta, бывшая Facebook, представила платформу для создания качественной смешанной реальности для гарнитур Oculus Quest