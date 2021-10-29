Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

Департамент транспортной инфраструктуры Киева совместно с рабочей группой "Киевская мастерская города" разработали Альбом типовых схем организации велосипедной инфраструктуры. Его цель - унифицировать проектирование и устройство инфраструктуры на разных участках улично-дорожной сети, сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

По его словам, за 10 месяцев 2021 года велосеть столицы увеличилась на 76,2 км.

"В этом году мы ввели новые для Киева элементы, повышающие безопасность и комфорт передвижения велосипедистов: левооборотные велосипедные зоны ожидания, начали отгораживать бортами велополосы от зон парковки. Также начали применять коробчатую разметку на больших перекрестках", - рассказал Густелев.

Также он сообщил, что впервые предложено решение для нанесения разметки при устройстве дорожных холмов типа "берлинская подушка", пересечения с трамвайными путями, отделения велосипедных полос от зоны парковки, устройства велосипедных полос встречного движения, а также устройства улиц совместного движения велосипедистов и автотранспорта, уменьшения размеров разметки "зебра" через велосипедные дорожки.

В КГГА отметили, что наработки Альбома уже приняты в работу всеми коммунальными предприятиями, ответственными за устройство велосипедной инфраструктуры в Киеве.