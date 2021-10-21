В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

В Киеве плата за проезд в коммунальном общественном транспорте вырастет из-за цен на энергоносители.

Об этом сообщает портал Киевской городской госадминистрации со ссылкой на слова первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Это - непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков", - рассказал он.

По словам Поворозника, в условиях повышения тарифов на энергоносители оставить действующую стоимость проезда будет означать "загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий".

Поэтому город начал процедуру по повышению тарифа, сейчас ожидаются предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, предложение подадут на обсуждение общественности.

По словам Поворозника, летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

Он отметил, что город "как можно дольше оттягивал момент повышения стоимости проезда". Однако после того, как город согласился компенсировать разницу в тарифе на тепло для населения за счет местного бюджета, финансировать "и так дотационный общественный транспорт" стало невозможно.

Все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся.