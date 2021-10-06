Метро на Троещину будут строить в пять этапов

Строительство метро на Троещину начнется со станции "Глыбочицкой" до "Радужной", всего на отрезке будет 6 станций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, распоряжение КГГА.

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев рассказал, что Киев готовится к строительству Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Она соединит кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина.

Строительство в 5 этапов утверждено распоряжением КГГА. Первый этап - участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Метро будет пересекать Днепр через Подольско-Воскресенский мостовой переход. Там сейчас идет строительство станций метро на нижнем ярусе моста и на левом берегу, где метро пойдет под землей.

Сейчас строятся 2 тоннеля для будущей станции "Радужная". В этом году "Киевскому метрополитену" как заказчику новой ветки метро предусмотрено 30 млн грн финансирования.

Первый участок будет содержать 6 станций: "Глыбочицкая" (с пересадкой на ст. Метро "Лукьяновская"), "Подольская" (с пересадкой на ст. Метро "Тараса Шевченко"), "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка","Радужная".

По словам Густелева, уже практически построен в основных конструкциях три станции метрополитена: "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка". Следующей будет станция мелкого заложения на левом берегу - "Радужная".