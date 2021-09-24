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Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»
15:56 24.09.2021 |
Остров на Днепре, в районе столичного массива Оболонь, находится в коммунальной собственности и никому не передавался. Об этом сказано в заявлении Киевской городской госадминистрации в ответ на расследование журналистов программы "Схемы".
"Городская власть заявляет, что все острова Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону", - сказано в заявлении.
Что касается гидросооружений, которые, по информации "Схем", были переданы в частную собственность, столичные власти заявили, что это работа так называемых "черных регистраторов".
"Поэтому городские власти обращаются в правоохранительные органы с просьбой активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, опубликованную журналистами", - сказано в заявлении.
В свою очередь фигурант расследования, бывший глава столичной полиции, заместитель главы КГГА Андрей Крищенко заявил, что намерен просить НАБУ в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности.
"Законов Украины я не нарушал. И предположениям, прозвучавшим в мой адрес, не причастен. Поэтому как человек публичный я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании", - написал Крищенко на своей странице в Facebook.
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