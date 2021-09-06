Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года

Генеральный подрядчик работ по продлению киевской Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь просит перенести окончание срока действия договора с КП "Киевский метрополитен" с ноября 2021 года на май 2023 года.

Об этом говорится в материалах Хозяйственного суда г. Киева.

Так, компания "Киевметрострой" судится с заказчиком работ "Киевским метрополитеном" по вопросу внесения изменений в сроки строительства.

"Пункт 2.1 "Подрядчик ... завершает и передает готовый объект Заказчику - 12.05.2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", - говорится в тексте постановления.

Согласно действующей редакции договора генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года.

По состоянию на конец июня общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

Таким образом, для завершения работ генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будет подписано дополнительных соглашений.

14 июня Кличко подписал распоряжение, которым направил финансирования в размере 543 млн грн, предназначенное на продление Сырецко-Печерской линии метро, на достройку Подольского мостового перехода.