Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

Сервисы такси - Uber и Bolt - повышают тарифы на свои услуги в Киеве. Об этом руководство сервисов сообщило в своих информационных каналах для водителей, передает ain.ua и УНИАН.

Так, Bolt с 4 июля повысил тарифы на все категории такси, кроме перевозок в категории "Бизнес".

Согласно новой тарифной сетке, минимальная стоимость поездки в Bolt подорожала на 15 грн и теперь составляет 55 грн, а стоимость поездки в категории комфорт стартует с 65 грн (раньше с 55 грн).

"В связи с желанием обеспечивать достойные стабильные заработки нашим водителям, мы меняем все компоненты тарифов для всех категорий заказов в Киеве. Такое изменение призвано не только повысить ваши заработки, но и поддерживать высокий уровень спроса на платформе Bolt", - сообщили в компании.

Подача машины в категории "Бизнес" стала дешевле - 60 вместо 70 грн. Но при этом минимальная стоимость поездки поднялась с 70 до 90 грн, а стоимость 1 км путы выросла с 7 до 8 грн.

В самое ближайшее время намерен повышать тарифы и Uber. Точной даты, когда обновленные расценки начнут действовать нет, но ожидается, что это произойдет в июле 2021 года. Указывается, что изменения коснутся UberX, UberX Saver, Pool Chance, Uber Connect, Uber Select, Green и Uber VAN.