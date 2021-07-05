Финансовые новости
- |
- 05.07.21
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве
15:45 05.07.2021 |
Сервисы такси - Uber и Bolt - повышают тарифы на свои услуги в Киеве. Об этом руководство сервисов сообщило в своих информационных каналах для водителей, передает ain.ua и УНИАН.
Так, Bolt с 4 июля повысил тарифы на все категории такси, кроме перевозок в категории "Бизнес".
Согласно новой тарифной сетке, минимальная стоимость поездки в Bolt подорожала на 15 грн и теперь составляет 55 грн, а стоимость поездки в категории комфорт стартует с 65 грн (раньше с 55 грн).
"В связи с желанием обеспечивать достойные стабильные заработки нашим водителям, мы меняем все компоненты тарифов для всех категорий заказов в Киеве. Такое изменение призвано не только повысить ваши заработки, но и поддерживать высокий уровень спроса на платформе Bolt", - сообщили в компании.
Подача машины в категории "Бизнес" стала дешевле - 60 вместо 70 грн. Но при этом минимальная стоимость поездки поднялась с 70 до 90 грн, а стоимость 1 км путы выросла с 7 до 8 грн.
В самое ближайшее время намерен повышать тарифы и Uber. Точной даты, когда обновленные расценки начнут действовать нет, но ожидается, что это произойдет в июле 2021 года. Указывается, что изменения коснутся UberX, UberX Saver, Pool Chance, Uber Connect, Uber Select, Green и Uber VAN.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Расистский скандал. Отправит ли Зеленский в отставку Ткаченко за Ашион
|Позитив недели. РЛС «Феникс» станет новыми «глазами» для украинских ЗРК
|Синхронное надувательство. Как Пушилин с Пасечником компенсировали повышение пенсий поднятием тарифов
|Доллар подорожал 2 июля на покупках автодорожников и иностранцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве
|Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз
|Транспорт Киева начал работать без кондукторов
|В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок
|Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%
|Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов
Это интересно
|Ричард Брэнсон и Джефф Безос полетят в космос. Основатель Amazon возьмет с собой 82-летнюю астронавтку
|Китайцы создадут самый мощный в мире лазер, чтобы синтезировать неизвестную материю
|Volvo показала предвестника будущей линейки электромобилей
|В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле
|640 л.с. и 3,3 секунды до «сотни»: представлен быстрейший Porsche Cayenne Turbo GT
|WhatsApp тестирует сообщения, исчезающие сразу после прочтения
|Исходный код интернета продан за $5,4 миллиона как NFT