Финансовые новости
- |
- 02.07.21
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз
16:56 02.07.2021 |
С 1 июля в Киевская городская госадминистрация установила новые тарифы на парковку автомобилей в центральных районах Киева. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Стоимость парковки в I зоне (центр города) выросла с 10 грн до 35 грн/ч. Во II зоне (окрестности центра) парковка подорожала с 7 грн до 25 грн. В спальных районах ставка осталась прежней (5 грн). Платить за парковку нужно в будние дни в период с 8:00-22:00. В выходные и ночью она будет бесплатной.
Платить за парковку нужно безналичным путем: через приложения Киев Цифровой, онлайн-банкинг Приват 24, сервис Easy Pay или интернет-сайты ipay.ua и easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить исключительно в терминалах Easy Pay.
Вместе с ростом цен на парковку вырос и размер штрафов. В зависимости от парковочной зоны штраф составит 700 грн, 500 грн и 100 грн. Однако штрафовать не будут в первые две недели июля, добавили в КГГА.
"Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, установить приложения и разобраться в новой системе оплаты. Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Период лояльности продлится две недели - до 16 июля", - заявил замглавы КГГА Константин Усов.
Усов добавил, что все парковки оборудуют табличками, на которых будет указан действующий тариф, а также QR-код для удобной оплаты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбанки старались удержать курс на фоне кадрового скандала в Нацбанке, но не смогли - доллар подорожал
|Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию
|Рада приняла в 1-м чтении «ресурсный законопроект» с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз
|Транспорт Киева начал работать без кондукторов
|В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок
|Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%
|Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов
|Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью
Это интересно
|Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных
|В GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 и The Sims 4 могут скрываться майнеры криптовалюты. Avast обнаруживает такое ПО в пиратских копиях игр
|Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI
|Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года