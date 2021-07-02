Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

С 1 июля в Киевская городская госадминистрация установила новые тарифы на парковку автомобилей в центральных районах Киева. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Стоимость парковки в I зоне (центр города) выросла с 10 грн до 35 грн/ч. Во II зоне (окрестности центра) парковка подорожала с 7 грн до 25 грн. В спальных районах ставка осталась прежней (5 грн). Платить за парковку нужно в будние дни в период с 8:00-22:00. В выходные и ночью она будет бесплатной.

Платить за парковку нужно безналичным путем: через приложения Киев Цифровой, онлайн-банкинг Приват 24, сервис Easy Pay или интернет-сайты ipay.ua и easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить исключительно в терминалах Easy Pay.

Вместе с ростом цен на парковку вырос и размер штрафов. В зависимости от парковочной зоны штраф составит 700 грн, 500 грн и 100 грн. Однако штрафовать не будут в первые две недели июля, добавили в КГГА.

"Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, установить приложения и разобраться в новой системе оплаты. Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Период лояльности продлится две недели - до 16 июля", - заявил замглавы КГГА Константин Усов.

Усов добавил, что все парковки оборудуют табличками, на которых будет указан действующий тариф, а также QR-код для удобной оплаты.