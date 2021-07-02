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Транспорт Киева начал работать без кондукторов
13:05 02.07.2021 |
В общественном транспорте Киева прекратили работать кондукторы. Это решение полностью заработало сегодня, сообщили LIGA.net в КП "КиевПасТранс".
Кондукторы прекратили работу навсегда. Также купить билет нельзя будет и у водителей.
Теперь заплатить за проезд можно следующими способами:
* в T-киосках;
* в терминалах самообслуживания е-билета;
* в терминалах Easy Pay;
* на станциях Киевского метрополитена;
* в приложении Киев Цифровой;
* в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).
Всего в Киеве работало до 1000 кондукторов, пишет Сегодня. Часть из них переведут на должности контролеров, которые проверяют оплату проезда в транспорте.
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