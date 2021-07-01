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В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок
08:10 01.07.2021 |
В Киеве уволен руководитель Коммунальной службы перевозок, а также сообщено об увольнении в связи с реорганизацией всех работников предприятия, сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
"Всем без исключения работникам КСП сообщено об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. Они имеют срок два месяца на поиск работы. Есть все основания считать, что команда КСП, к сожалению, долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян", - написал чиновник на своей странице в Facebook в среду вечером.
Он также сообщил, что инициирует внеплановую аудиторскую проверку предприятия. Она проанализирует финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов.
Усов напомнил, что в 2020 Служба провела 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций, и при этом было расторгнуто лишь два договора с перевозчиками. По его мнению, такой низкий показатель реагирования может свидетельствовать о том, что отдельные работники службы могли получать неправомерную выгоду.
Он также напомнил показательную ситуацию, когда неизвестные лица попытались физически сорвать конкурс на определение перевозчиков на городских автобусных маршрутах по новым стандартам, поскольку город не допустил к нему две трети участников.
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