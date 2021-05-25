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Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов
13:29 25.05.2021 |
Киевский сервис проката велосипедов Bikenow (бывший Nextbike) запустил прокат электросамокатов в столице Украины, что должно благоприятно повлиять на окружающую среду города.
Вскоре разработчики обещают выпустить обновленное мобильное приложение, которое улучшит опыт аренды самокатов, а также будут рассматривать вопросы расширения сервисной зоны.
Для начала поездки необходимо иметь баланс не менее 100 гривен, тарифы на прокат самокатов следующие:
Активация - 9 грн
Будни - 1,9 грн за минуту
Выходные - 2,5 грн за минуту
Самокаты Bikenow имеют три скоростных режима. По умолчанию, поездка будет начинаться на второй скорости и ограничена 20 км / ч. Третий скоростной режим рекомендуют только для опытных пользователей, которые имеют хорошие навыки езды и экстренного торможения на самокате.
Для начала работы нужно установить приложение BikeNow из магазинов Google Play и App Store.
BikeNow (ранее Nextbike) - система общественного проката велосипедов, которая работает с 2018 года. В ней более 2000 велосипедов, которые доступны круглосуточно.
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