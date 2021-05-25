Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов

Киевский сервис проката велосипедов Bikenow (бывший Nextbike) запустил прокат электросамокатов в столице Украины, что должно благоприятно повлиять на окружающую среду города.

Вскоре разработчики обещают выпустить обновленное мобильное приложение, которое улучшит опыт аренды самокатов, а также будут рассматривать вопросы расширения сервисной зоны.

Для начала поездки необходимо иметь баланс не менее 100 гривен, тарифы на прокат самокатов следующие:

Активация - 9 грн

Будни - 1,9 грн за минуту

Выходные - 2,5 грн за минуту

Самокаты Bikenow имеют три скоростных режима. По умолчанию, поездка будет начинаться на второй скорости и ограничена 20 км / ч. Третий скоростной режим рекомендуют только для опытных пользователей, которые имеют хорошие навыки езды и экстренного торможения на самокате.

Для начала работы нужно установить приложение BikeNow из магазинов Google Play и App Store.

BikeNow (ранее Nextbike) - система общественного проката велосипедов, которая работает с 2018 года. В ней более 2000 велосипедов, которые доступны круглосуточно.