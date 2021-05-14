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Киев будут застраивать без генплана до 2024 года
17:26 14.05.2021 |
Депутаты Киевсовета утвердили решение, позволяющее застройщикам самостоятельно разработать 219 Детальных планов территории (ДПТ), "за" проголосовали 68 депутатов. Решение приняли на заседании 13 мая, которое транслировалось в YouTube.
Поддержали решение большинство депутатов от УДАРа, Европейской солидарности, депутаты ОПЗЖ и Батькивщины. "Против" выступили Голос и "Еднисть". Депутаты Слуги народа воздержались или не голосовали.
Действующий Генплан завершился в 2020 году. А новый Генплан пытаются разработать еще с 2008 года. Теперь застройщики смогут возводить в столице новые коммерческие объекты без учета требований действующего Генплана, а также легализовать все уже построенное, в том числе и построенное на сомнительных основаниях. В случае принятия проекта Генплана Киева, в нем вынуждены будут учесть все принятые решения по ДПТ.
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