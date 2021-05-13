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В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах
11:50 13.05.2021 |
Столичные правоохранители провели обыски у участников преступной группы, которые, совместно с должностными лицами Киевской городской госадминистрации, организовали систематическое вымогательство и получение средств от субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов города Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.
"Согласно материалам следствия, участники преступной группировки, в состав которой входят около 20 человек, в том числе, бывший народный депутат, а также действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета, ежемесячно получают, по предварительным данным, от 5 до 7 млн грн дохода от аренды торговых точек, нелегально обустроенных в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что начиная с 2012 года КГГА передала в пользование "инвесторам" 228 подземных пешеходных переходов на условиях, что частные фирмы сами будут проводить ремонты и уборку, а также бороться со стихийной торговлей.
При этом инвесторам было предоставлено право бесконтрольно устанавливать в подземных пешеходных переходах торговые точки в любом количестве, без ограничений.
"Одним из таких инвесторов в 2012 году стал депутат Киевсовета, председатель одной из постоянных комиссий, который контролировал значительное количество посреднических структур, сдававшие эти торговые площади в субаренду. При этом, ни один из инвесторов не придерживался своих обязательств: не ремонтировал переходы и не улучшал их техническое состояние, занимаясь лишь организацией", - сообщают правоохранители.
Они отмечают, что в 2016 году Верховный суд Украины признал незаконными почти все указанные инвестиционные договоры как являющиеся мнимыми и направленными на сокрытие сделок по аренде объектов коммунального имущества.
"Несмотря на это, с 2016 года по настоящее время участниками преступной группы совершаются действия, направленные на незаконное вымогательство и получение денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную торговлю в подземных пешеходных переходах", - подчеркивают в прокуратуре.
Там уточняют, что согласно распределенным ролям, участники преступной группы, систематически каждый месяц собирали плату с "арендаторов" и обеспечивали их деятельность путем незаконного подключения к электросетям коммунальных предприятий, за что предприниматели им платили отдельно. Размер ежемесячной платы с одной торговой точки только за аренду помещений составляла от 10 до 15 тыс. грн.
"По данным следствия, лоббирует вопрос о запрете демонтажа МАФов, которые находятся в подземных переходах, бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов. Также он использует коррупционные связи для устранения препятствий в осуществлении незаконной деятельности вышеуказанной преступной группы, за что регулярно получает денежные средства от членов указанной группировки", - информируют правоохранители.
Как сообщается, 12 мая 2021 года на основании постановлений суда проведено 14 одновременных обысков, в том числе по месту жительства депутата Киевского городского совета, который по оперативной информации организовал и контролировал указанную преступную схему; бывшего народного депутата Украины 7-го и 8-го созывов, который способствовал незаконной деятельности преступной группы; одного из руководителей Федерации бокса Украины, который является доверенным лицом экс-народного депутата.
"Сейчас в ходе обысков изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 350 тыс. долларов США, из которых 250 тыс. - у бывшего народного избранника. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - сообщают правоохранители.
Они добавляют, что 12 мая 2021 года в рамках указанного производства продолжались активные следственные действия, в подземных переходах станций метро "Лыбидская" и "Арсенальная", где начался массовый демонтаж торговых точек и МАФов.
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