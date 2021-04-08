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Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко
17:25 08.04.2021 |
Строгие карантинные ограничения, введенные в Киеве из-за стремительного распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации, могут продлить до 10 мая, если для этого будут необходимые основания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в четверг.
"Решение о продлении карантинных ограничений принимает не киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. Таких заседаний (по поводу продления карантина – ИФ) у нас пока не было, эта информация распространяется из неизвестных источников. Но одно могу сказать. Действительно, мы может продлить карантинные ограничения, продлить карантин, но мы будем отталкиваться исключительно от показателей заболеваемости. И если у нас будет продолжаться так называемая волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос ведущих о возможности продления карантина в Киеве.
Он отметил, что строгие карантинные ограничения действуют в Киеве только четвертый день, уже на следующей неделе власти смогут увидеть их воздействие на ситуацию.
"Если динамика (распространения коронавируса – ИФ) не снизится, я не исключаю этого (продления карантина – ИФ). Если динамика снизится, то карантинные ограничения будут продолжаться, как запланировано, до 16 числа", - подчеркнул мэр столицы.
Как сообщалось, с 5 апреля в столице усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.
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