Киевсовет отменил плату за парковку на время карантина

Депутаты Киевсовета внесли изменения в решение о предоставлении льгот для малого и среднего бизнеса, отменив плату за парковку для собстенников автомобилей.

Как сообщил, заместитель председателя КГГА Александр Харченко, решение поддержали 99 депутатов, передает пресс-служба городской администрации.

В частности, для владельцев автомобилей на период действия карантина отменена плата за пользование парковочными площадками коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

Кроме того, введены льготы на размещение средств наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной формы собственности в размере 50%. Речь идет об использовании рекламных площадей, которые являются собственностью общины.

Кроме того, на период действия карантина будет снижен размер долевого участия владельцам площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства, в том числе сезонных и открытых (летних) площадок. Такой взнос составит 1 гривню, независимо от размера паевого участия, определенного в договорах. А для владельцев объектов сезонной и передвижной мелкорозничной торговой сети размер взноса составит 50% от размера долевого участия, определенного в договорах.

Киевсовет также поручил городской администрации расширить перечень бизнесов, на которые распространяется финансово-кредитная поддержка для обслуживания кредитов. На период действия карантина поддержка от города будет покрывать 99% от суммы процентов по кредитным договорам.

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля закрыл детсады и школы, а весь общественный транспорт в городе, включая метро, работает исключительно по спецпропускам.