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Киевсовет отменил плату за парковку на время карантина
17:19 08.04.2021 |
Депутаты Киевсовета внесли изменения в решение о предоставлении льгот для малого и среднего бизнеса, отменив плату за парковку для собстенников автомобилей.
Как сообщил, заместитель председателя КГГА Александр Харченко, решение поддержали 99 депутатов, передает пресс-служба городской администрации.
В частности, для владельцев автомобилей на период действия карантина отменена плата за пользование парковочными площадками коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".
Кроме того, введены льготы на размещение средств наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной формы собственности в размере 50%. Речь идет об использовании рекламных площадей, которые являются собственностью общины.
Кроме того, на период действия карантина будет снижен размер долевого участия владельцам площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства, в том числе сезонных и открытых (летних) площадок. Такой взнос составит 1 гривню, независимо от размера паевого участия, определенного в договорах. А для владельцев объектов сезонной и передвижной мелкорозничной торговой сети размер взноса составит 50% от размера долевого участия, определенного в договорах.
Киевсовет также поручил городской администрации расширить перечень бизнесов, на которые распространяется финансово-кредитная поддержка для обслуживания кредитов. На период действия карантина поддержка от города будет покрывать 99% от суммы процентов по кредитным договорам.
Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля закрыл детсады и школы, а весь общественный транспорт в городе, включая метро, работает исключительно по спецпропускам.
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