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Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдаун
12:55 06.04.2021 |
6 апреля часть киевских водителей не вышли на маршруты из-за низкого пассажиропотока и нарушения пассажирами режима спецпропусков, за что штрафуют водителей.
Об этом председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко рассказал в комментарии Суспильному 6 апреля.
"Ситуация действительно усложняется. Еще было таким мотиватором того, что водители отказываются работать, то их когда останавливали [полицейские для проверки соблюдения правил карантина], обнаружили, что большинство пассажиров не имеют спецпропусков, но они любым способом пытались попасть в салон автобусов, со скандалами", - рассказал Моисеенко.
Он отметил, что перевозчиков предупредили о том, что в случае продолжения такой ситуации, водителей будут штрафовать.
"Странно, что не пассажиров, которые без пропуска попали в салон, а именно наших водителей будут штрафовать. Поэтому многие водители сегодня не вышли на маршруты. Даже больше, чем в понедельник", - отметил он.
Моисеенко рассказал, что водители также отказываются выходить на маршруты из-за ограничений количества пассажиров в салоне. По словам председателя Ассоциации перевозчиков, из-за неполной посадки водители не могут заработать деньги и даже "отбить" стоимость горючего.
"Сейчас ситуация критическая. Дважды обращались в КГГА, сегодня направляю письмо в Департамент транспортной инфраструктуры. Но нас никто не слышит. Считают, что мы манипулируем", - добавил Моисеенко.
Он рассказал, что 5 апреля поставщики топлива начали отгружать продукт только по подписке, хотя давали отсрочки до 5-10 дней.
"А сейчас перед фактом поставили. Учитывая, что большинство предприятий не имеет кризисных средств, в дальнейшем может возникнуть такая ситуация, что перевозчики откажутся работать, потому что им просто нечем будет заправить автобусы", - отметил Моисеенко.
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