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Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля
13:21 31.03.2021 |
Централизованное отопление в жилых домах Киева начнут отключать с 5 апреля, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
"Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше традиционного 15 апреля, чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.
Он отметил, что, по прогнозу синоптиков, уже с текущей недели среднесуточная температура будет составлять выше 8 градусов тепла, когда по нормативам городские службы могут выключать отопление.
В то же время, Кличко сообщил, что социальные объекты - больницы, детские сады и школы - пока будут получать тепло. "И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - сказал мэр.
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