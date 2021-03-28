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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Киевские власти смягчили карантинные меры в транспорте

11:06 26.03.2021 |

Киев

 

С 26 марта в общественном транспорте Киева сможет проехать большее количество людей.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса" в Telegram.

"Теперь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - в сумме половины от общей вместительности транспортного средства", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее в общественный транспорт Киева впускали пассажиров не более чем на 50% сидячих мест.

Ранее городской голова столицы Виталий Кличко пригрозил ужесточить карантин из-за столпотворений в транспорте. Он напомнил жителям Киева, что транспорт в городе в условиях жесткого карантина функционирует для тех, кто работает на критически важных предприятиях.

Напомним, 20 марта в Киеве ввели жесткий карантин до 9 апреля. Позже Минздрав отнес столицу в "красную" карантинную зону эпидемической опасности по COVID-19.

По материалам: БизнесЦензор
 

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