Финансовые новости
- |
- 19.03.21
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Состоялся детский чемпионат Киева по футзалу
11:55 19.03.2021 |
Детский чемпионат Киева по футзалу завершен. А состоялся он благодаря поддержке энергетической компании «Донбассэнерго».
82 команды, более 1 000 юных футболистов - уровень соревнований в текущем году был очень высоким.
Лучшие игроки и команды детского чемпионата Киева по футзалу были награждены подарками от титульного спонсора - ПАО «Донбассэнерго». Самое большое количество наград в текущих соревнованиях взяла детско-юношеская спортивная школа №25.
В 2020 году ПАО «Донбассэнерго» продолжало поддерживать социальные проекты, направленные на развитие культуры и образования Украины, предоставление медицинской помощи населению, а также создание новых масштабных инфраструктурных объектов на территории города Николаевки, в котором расположена главная структурная единица компании - Славянская ТЭС. Общая сумма проектов, которым «Донбассэнерго» оказало поддержку, составила 21,1 млн грн.
В 2020 г. энергетической компанией было перечислено в государственный и местный бюджеты налогов и других обязательных платежей на сумму 1,05 млрд грн, что на 278,8 млн грн, или 36 % больше, чем в 2019 г.
Для справки: по состоянию на 01.03.2021 г. 60,86 % акций ПАО «Донбассэнерго» принадлежат Частному акционерному обществу «ЭНЕРГОИНВЕСТ ХОЛДИНГ», 25 % + 1 акция - государству в лице Фонда государственного имущества Украины.
ПАО «Донбассэнерго» объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 г. находится на не подконтрольной Украине территории). С марта 2017 г. показатели производственной деятельности активов, расположенных на временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в сводную отчетность «Донбассэнерго» в связи с потерей контроля над ними.
Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается
|«Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст
|Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»
|«Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Состоялся детский чемпионат Киева по футзалу
|Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%
|В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко
|За год карантина количество пользователей соцсетей в Украине выросло на 7 миллионов человек, – GlobalLogic
|Профильный комитет Рады рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября
|Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко
|Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова
Это интересно
|Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo
|BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
|Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера
|Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
|Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру
|В главном браузере Microsoft появился детский режим
|Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания