Состоялся детский чемпионат Киева по футзалу

Детский чемпионат Киева по футзалу завершен. А состоялся он благодаря поддержке энергетической компании «Донбассэнерго».

82 команды, более 1 000 юных футболистов - уровень соревнований в текущем году был очень высоким.

Лучшие игроки и команды детского чемпионата Киева по футзалу были награждены подарками от титульного спонсора - ПАО «Донбассэнерго». Самое большое количество наград в текущих соревнованиях взяла детско-юношеская спортивная школа №25.

В 2020 году ПАО «Донбассэнерго» продолжало поддерживать социальные проекты, направленные на развитие культуры и образования Украины, предоставление медицинской помощи населению, а также создание новых масштабных инфраструктурных объектов на территории города Николаевки, в котором расположена главная структурная единица компании - Славянская ТЭС. Общая сумма проектов, которым «Донбассэнерго» оказало поддержку, составила 21,1 млн грн.

В 2020 г. энергетической компанией было перечислено в государственный и местный бюджеты налогов и других обязательных платежей на сумму 1,05 млрд грн, что на 278,8 млн грн, или 36 % больше, чем в 2019 г.

Для справки: по состоянию на 01.03.2021 г. 60,86 % акций ПАО «Донбассэнерго» принадлежат Частному акционерному обществу «ЭНЕРГОИНВЕСТ ХОЛДИНГ», 25 % + 1 акция - государству в лице Фонда государственного имущества Украины.

ПАО «Донбассэнерго» объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 г. находится на не подконтрольной Украине территории). С марта 2017 г. показатели производственной деятельности активов, расположенных на временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в сводную отчетность «Донбассэнерго» в связи с потерей контроля над ними.

Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.