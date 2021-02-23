Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

В рамках проекта City Express в Киеве планируется запуск электричек на Бучу, Вышгород, Боярку и Бровары. Таким образом, железная дорога будет интегрирована с городской транспортной системой.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Сообщается, что в Киеве первым шагом будет внедрение челночных электричек.

Уже в этом году запустят челночные маршруты Буча - Святошино, Боярка - Киев. Будет открыт новый участок от станции метро "Почайна" до Вышгорода, а также планируется запуск пригородного сообщения с Броварами.

"Эти шаги позволят нам повысить количество пассажиров, которых мы перевозим в день, практически в два раза", - отметил глава УЗ Владимир Жмак.