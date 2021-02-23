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Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве
17:18 23.02.2021 |
В рамках проекта City Express в Киеве планируется запуск электричек на Бучу, Вышгород, Боярку и Бровары. Таким образом, железная дорога будет интегрирована с городской транспортной системой.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".
Сообщается, что в Киеве первым шагом будет внедрение челночных электричек.
Уже в этом году запустят челночные маршруты Буча - Святошино, Боярка - Киев. Будет открыт новый участок от станции метро "Почайна" до Вышгорода, а также планируется запуск пригородного сообщения с Броварами.
"Эти шаги позволят нам повысить количество пассажиров, которых мы перевозим в день, практически в два раза", - отметил глава УЗ Владимир Жмак.
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