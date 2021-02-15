Финансовые новости
- |
- 15.02.21
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк
12:01 15.02.2021 |
В Киевской городской государственной администрации планируют провести капитальный ремонт и работы по благоустройству на Оболонском острове - создать на острове развлекательный парк с несколькими зонами, велодорожками и спортплощадками.
В парке будет три зоны отдыха: активная, транзитная и тихая. На острове планируют обустроить пляж, луг, построить набережную с причалом для лодок и плавучий светомузыкальный фонтан, передает ЦТС.
"В основу планировочно-пространственной организации территории положены следующие аспекты: разгрузка парка "Наталка" с помощью нового, пешеходного моста, соединяющего парк с островом", - сказано в документе.
Также в планах столичных властей обустроить закольцованную велодорожку, фудкорт, зону для барбекю, смотровую площадку, установить спортивные и детские площадки.
В конце 2020 года в Киеве уже начали строительство моста-волны, который соединит парк "Наталка" и Оболонский остров.
Мост позволит создать туристический маршрут вокруг залива, который объединяет набережную, парк "Наталка" и новый пляж на острове. Работы планируют завершить до конца августа текущего года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ковид, «утки» и телевизор: Кто на самом деле виноват в падении рейтинга Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Виртуальная миссия МВФ закончилась. Закончилась ничем
|Позитив недели. Наш гранатомет «Шустер-40» будет лучше российского РГ-6
|Отработанный материал. Когда на подвале окажется «стыдящийся за Донбасс» Гиркин
|Доллар резко подорожал на межбанке 12 февраля после маневра «Ситибанка»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк
|Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта - Ляшко
|В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко
|Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством
|65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос
|«Фармак» заявляет о информатаке со стороны застройщиков с целью манипулирования общественным мнением
Это интересно
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить
|Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer
|На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
|Китай вывел на орбиту Марса космический зонд «Тяньвэнь-1»
|ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин