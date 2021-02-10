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Руководство ВДНХ сообщило о попытке рейдерского захвата территории на 60 млн грн
11:34 10.02.2021 |
Апелляционный суд признал законным договор с частной компанией, заключенный без согласия «Экспоцентра». Теперь решение - за судом высшей инстанции.
Частная компания "ВиДи-Искусство" осуществляет попытки изъять у Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве 1 га государственной земли оценочной стоимостью 60 млн грн. Об этом в Facebook сообщил гендиректор комплекса Евгений Мушкин.
По его словам, эти попытки проходили в несколько этапов. Изначально представители "ВиДи-Искусство" несколько раз обращались к ВДНХ с предложением передать им землю. В частности, подписать договор "личного земельного сервитута", чтобы управлять сооружением и территорией, находящейся рядом. Но компания получила отказ.
При этом 6 августа 2020-го Хозсуд Киева решил, что этот договор уже считается заключенным без согласия ВДНХ.
"С помощью судебной системы частная компания осуществляет поэтапный рейдерский захват части территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", - отметил гендиректор.
В свою очередь ВДНХ обратился в Северный апелляционный хозсуд. Однако постановлением от 4 февраля суд отклонил апелляционную жалобу "Экспоцентра", приняв решение в пользу "ВиДи-Искусство".
"Вопреки нашим попыткам защитить место досуга миллионов людей компания получает от суда разрешение использовать государственную землю ВДНХ приблизительной стоимостью в 60 млн грн по своему усмотрению и производить любую хоздеятельность... Рассчитываем на то, что суд высшей инстанции восстановит справедливость и защитит государственную собственность и интересы граждан", - добавил Мушкин.
Также он уточнил, что "ВиДи-Искусство" владеет нежилым домом на территории "Экспоцентра". Эта компания входит в состав "ВиДи-Групп", которой принадлежит одна из крупнейших сетей автосалонов в стране.
Мурашкин отметил, что руководство "ВиДи-Групп" даже предлагало ему "компромисс": они уменьшают площадь территории в своих требованиях, а "Экспоцентр" соглашается. Однако он отказал.
Само здание на территории ВДНХ, находящиеся в собственности компании, построено в 1958 году. Это бывший ресторан "Весна", который в 1991 году передали в коммунальную собственность вместе с другими объектами.
При этом 20 лет назад столичная власть продала это здание частной компании. К объекту ведет дорога от КПП со стороны Голосеевского проспекта, по которой можно добраться к зеленому участку рядом с домом. Именно эта территория вместе с дорогой и сквером стала объектом посягательства и поводом для судебного разбирательства.
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