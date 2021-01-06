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Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает
13:34 05.01.2021 |
Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает, электронный билет перенесен в новое приложение - "Киев Цифровой".
"Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы также узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними", - написал глава комитета Smart City общественного совета в Министерстве цифровой трансформации Украины Юрий Назаров на странице в Facebook во вторник.
При этом он отметил, что команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины.
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