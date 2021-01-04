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Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля
13:02 04.01.2021 |
Киевские власти вновь отложили обязательное введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках.
Соответствующее распоряжение №2079 от 30 декабря 2020 года обнародовано на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В документе, в частности, указано, что ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности продлен на полгода - до 1 июля 2021 года.
Ранее Киев уже переносил ввод автоматики в городском транспорте, она должны была появиться в маршрутках до 1 января 2021 года.
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