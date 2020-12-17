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Кабмин увеличил сроки строительства столичного метро на Виноградарь
22:59 16.12.2020 |
Кабинет министров увеличил сроки строительства Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь до 34 месяцев с 24 месяцев.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в соцсети Facebook.
"На сегодняшнем заседании правительство приняло проект постановления "О внесении изменения в пункт 19 Порядка государственного финансирования капитального строительства", согласно которому предлагается увеличить сроки строительства с 24 до 34 месяцев, что позволит осуществлять предварительную оплату в размере до 95 процентов стоимости указанных работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградаря", - написал Мокан.
По его словам, необходимость увеличения сроков связана с невозможностью своевременного получения части заказанного и частично оплаченного оборудования и техники для строительства в результате внедрения мероприятий по предотвращению распространения COVID-19.
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